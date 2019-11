Einen geeigneteren Rahmen für einen Wintermarkt dürfte es wohl kaum geben. Sowohl das beleuchtete Schloss als auch die Landschaft bilden eine einmalige Kulisse, die jedes Jahr rund 7.000 Besucher anzieht.

Organisiert wird der Markt von der Gemeinde, in Zusammenarbeit mit „Pino Moscia“. Bei dieser 12. Auflage wurden Waren an mehr als 40 Verkaufsständen angeboten. Die Organisatoren achten darauf, dass es nicht an mehreren Ständen das gleiche Angebot gibt. Auch muss die Qualität stimmen. Die Vereine der Kommune sind indessen für das Catering verantwortlich und können so ihre Vereinskasse aufbessern. Die Aussteller kommen aus Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Österreich.

Deko-Ideen ohne Ende

Im Angebot waren natürlich viele winterliche Dekorationsartikel für den Innen- und Außenbereich, Schmuck, Blumen, Pflanzen, Kerzen, warme Decken, Mützen und Schals. Für den Gaumen gab es ebenfalls eine große Auswahl an leckeren saisonalen Gerichten. Dekoriert war der Markt unter anderem mit großen Laternen vom Wiltzer Festival „Nuit des lampions“.

Da die Parkplätze rund um das Schloss begrenzt sind, bot die Gemeinde eine kostenlosen Busdienst vom Bahnhof Bascharage und den Industriezonen Woeller und Gadderscheier an. Ein musikalisches Programm rundete das Event ab. Am Freitag spielten Fred Baretto und Heavy Petrol, am Samstag Kantri Klapp und am Sonntag Jazz Lives. Der Eintritt zum „Wanterfeeling“ war frei.

Von unserem Korrespondenten Paul Huybrechts