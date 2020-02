„Heute werden wir 20 Millionen Bäume pflanzen!“, verkündet der weltbekannte Youtube-Star MrBeast in einem Video vom 25. Oktober. Gut gelaunt stehen er und fünf seiner Freunde mit Spaten und Strohhut bewehrt auf einer Wiese. Zusammen graben die jungen Leute jeweils ein Loch, stellen einen Baum hinein, geben Mulch hinzu und bewässern. Nach zwei Tagen und mit der Hilfe vieler Freiwilliger wurden rund 2.000 neue Bäume gepflanzt. Das Video hat mittlerweile 31 Millionen Aufrufe.

„Unglücklicherweise, und obwohl viele Leute geholfen haben, sind wir nicht einmal in die Nähe davon gekommen, 20 Millionen Bäume zu pflanzen. Aber ich will euch nicht enttäuschen. Also habe ich mir einen Plan ausgedacht, wie wir wirklich 20 Millionen Bäume pflanzen können. Aber ich brauche eure Hilfe“, so MrBeast am Ende des Videos. Er und sein Team haben eine Partnerschaft mit der NGO Arbor Day abgeschlossen. Arbor Day ist eine 1972 gegründete Stiftung, die zum Ziel hat, Bäume zu pflanzen. Dabei handelt es sich um die größte gemeinnützige Organisation dieser Art auf dem Planeten. Für jeden Dollar, den MrBeast sammelt, pflanzt die Organisation einen Baum.

MrBeast (eigentlich James Donaldson, 21 Jahre alt) ist in der Vergangenheit mit teils absurden Aktionen aufgefallen und bekannt geworden. Bekanntheit erlangte er, weil er sich dabei filmte, wie er bis 100.000 zählte. Beliebt sind auch seine Videos, in denen er sehr hohe Trinkgelder gibt – teils im vierstelligen Bereich – und die Reaktionen filmt. In anderen Videos überredet er seine Freunde dazu, Wettkämpfe um teure Geschenke auszutragen. Die Aktion findet statt zu dem Zeitpunkt, an dem der Kanal von MrBeast die Marke von 20 Millionen Abonnenten überschritten hat.

#teamtrees

“Ich persönlich war nicht immer der Umweltfreundlichste”, so MrBeast. Unter anderem haben er und seine Freunde eine riesige Festung aus Umzugskartons gebaut und dann angezündet. Früher habe er gedacht, jemand anderes würde schon die Probleme lösen. „So funktioniert das aber nicht“, sagt der Youtube-Star. „Wir brauchen wirklich alle Hilfe, die wir kriegen können. Ich habe alles getan, was ich kann. Wir haben viele Fans zusammengerufen. Wir haben Tausende Bäume gepflanzt.“

Die Vorbereitungen dazu hätten Monate in Anspruch genommen. „Ich selbst habe 100.000 Bäume gepflanzt … also 100.000 Dollar gespendet“, so MrBeast. Jetzt sei es an den Fans, etwas zu tun. „Wir haben nur einen Planeten und wir müssen uns darum kümmern.“ Zusammen mit der Arbor Day Foundation hat MrBeast die Internetseite Teamtrees.org gegründet, über die Menschen ganz einfach und unkompliziert spenden können.

“Auf allen Kontinenten, die nicht Antarktis heißen”

Die Bäume werden überall auf der Welt sowohl auf privatem wie auf öffentlichem Land gepflanzt. „Ziel ist es, Bäume auf allen Kontinenten, die nicht Antarktis heißen, zu pflanzen“, heißt es auf teamtrees.org. Die Setzlinge werden zwischen Januar 2020 und Dezember 2022 gepflanzt werden.

Die Organisation verspricht, die richtigen Bäume zur richtigen Zeit aus dem richtigen Grund zu pflanzen. In Europa hat die NGO eigenen Angaben zufolge bereits Bäume in Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien und Irland gepflanzt. In Deutschland zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ u.a. bei der Wiederaufforstung einer ehemaligen Kohlegrube in Sachsen.

Teil der Lösung

Die Wiederaufforstung spielt eine wichtige Rolle bei der Rettung des Klimas. Bäume alleine werden den Planeten allerdings nicht retten, glaubt auch #teamtrees. „Bäume sind eine bewährte natürliche Lösung für das Klima. Aber wir müssen nach der Wissenschaft gehen und das Problem von vielen Seiten her gleichzeitig angehen“, heißt es dort weiter. Die Aktion wolle Bäume pflanzen, um Teil der Lösung zu sein, um ein Signal zu senden und weil Bäume eine einfache Methode seien, hinter der jeder stehen könne.

In der Zwischenzeit haben sich zahlreiche Youtube-Kanäle der Aktion angeschlossen und rufen ihre Zuschauer zu Spenden auf. Viele Wissenschafts-Kanäle produzieren Videos über Bäume und rufen zu Spenden auf, aber auch Kanäle, bei denen die Natur sonst nicht im Fokus steht, machen mit. Darunter etwa der Technik-Kanal „Linus Tech Tips“ mit 9,5 Millionen Abonnenten, der ASMR-Kanal „Gibi ASMR“ mit 2,3 Millionen Abonnenten und der Musik-Kanal „Davie504“ mit 4,4 Millionen Abonnenten.

Understützung von Elon Musk

Inzwischen hat sich auch der Unternehmer Elon Musk der Aktion angeschlossen. Musk ist der Gründer des Autobauers Tesla und des Weltraumunternehmens SpaceX. „Sounds cool. Where are the trees being planted & what kind of trees?“, schrieb der Milliardär auf Twitter, woraufhin ihm ein Follower einen Link zur Seite teamtrees.org schickte. Darauf der Milliardär: „Ok, sounds legit, will donate 1M trees.“ Daraufhin spendete auch Youtube selbst eine Million Dollar für die Aktion.

Auch Internet-Star PewDiePie (eigentlich Felix Kjellberg, sein Kanal ist mit 102 Millionen Abonnenten der zweitgrößte auf Youtube) hat für die Aktion 69.420 Dollar gespendet. Die Zahl 69 wird allgemein mit einer Stellung beim Sex und die 420 mit Cannabiskonsum in Verbindung gebracht.

In diesem Jahr gab es besonders schlimme Waldbrände weltweit. Teils wurden sie durch extreme Trockenheit, teils durch Brandstiftung verschlimmert.