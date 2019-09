Das Event gehört zum Beginn des Schuljahres in Luxemburg einfach dazu: Mitte September treffen sich angehende Musiker, Rapper, Tänzer und weitere Kreative in den Rotondes, deren Innen- und Außenbereich sich in eine große Bühne verwandeln. Konkurrenzdenken ist hier fehl am Platz: Die Jugendlichen erhalten eine Plattform, um sich künstlerisch auszudrücken, Kontakte zu knüpfen und Spaß vor einem breiten Publikum zu haben.

Für manche sind es die ersten Schritte auf der Bühne, für andere wie Rapper Forsan, die Tanzgruppe Key to Arts oder die erst neunjährige Multiinstrumentalistin Mafalda Yohanna schon eine Art Routine. Aufgeregt waren jedoch alle vor dem Auftritt am vergangenen Samstag.

Das “On Stéitsch” ist kein Wettbewerb, sondern vielmehr ein Melting Pot aus den unterschiedlichsten Stilen und Gattungen. Die Gruppe Art in Motion war mit acht Mitgliedern und ihrem Tanzlehrer vertreten. In einem post-apokalyptischen Ambiente und mit Mundschutzmaske und Baggypants mit Militärmuster tanzten sich die jungen Künstler die Seele aus dem Leib. Eine Kriegserklärung an alles, was in dieser Gesellschaft schiefläuft.

Während Rapper wie Mellow, eVo und Mah auf der Open-Air-Bühne das Publikum mitrissen oder die Mädchen von Glow (siehe Foto) in Harley-Quinn-Outfits zu fetzigen Beats tanzten, waren – wie es beim Event üblich ist – Musikgruppen wie die Hardcore-Band Cold Midnight Sun im Inneren der Rotondes am Start.

Das Festival ist gleichzeitig auch eine Art Treffen der Jugendvereinigungen, die mit zum Teil sehr kreativen Ständen zum Mitmachen einluden. “Unsere Asbl hat sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen, die gerne tanzen, zusammenzubringen”, erklärte Andreia Perreira von der “Streetleaders Asbl”, deren Fokus unter anderem auf den Bereichen Bboying, Locking, Popping und New Jack Swing liegt. Die Vereinigung organisiert regelmäßig Workshops und Dance Battles in Luxemburg. Unter dem Motto “Love is the Message” konnten Festivalteilnehmer ihre eigenen T-Shirts vor Ort drucken lassen.

Brainstorming zum Thema Familie

Anderorts erfuhren die Jugendlichen, an wen sie sich in bestimmten Situationen wenden können. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie haben kein Dach mehr über dem Kopf. Für junge Menschen ohne Job und Zukunftsperspektive eine noch unerträglichere Situation. Das “Péitrusshaus”, das mit einem Stand vertreten war, richtet sich gezielt an Jugendliche mit familiären Problemen. Neben der psychosozialen Betreuung bietet die Einrichtung den Betroffenen in akuten Situationen auch Schlafplätze an.

Für das Festival haben sich die Verantwortlichen des “Péitrusshaus” etwas Besonderes einfallen gelassen. Auf große Leinwände schrieben oder malten die Besucher, was ihnen zum Wort “Familie” einfiel. Heraus kamen bunt verzierte Wörter wie “Love” und “Respect”, aber auch Namen von Nahestehenden und kleine Zeichnungen.

Denn das “On Stéitsch” ist schon ein bisschen wie eine kreative Familie, in der die Jugend das Sagen hat.