Yoga im Süden Luxemburgs – für jedes Alter, jeden Geldbeutel, jede Nationalität und mit ein bisschen Glück auch mal vor der eigenen Haustür. Das ist das Konzept der fünf jungen Luxemburger, die die „Yoga am Minett asbl“ gegründet haben. Seit zwei Wochen bieten sie verschiedene Kurse der aus Indien stammenden Lehre an unterschiedlichen Orten an.

Die Idee für das Konzept hatte die junge Yogalehrerin Zoé Galassi. „Ich wusste, dass ich das nicht alleine machen kann. Also habe ich mich auf die Suche nach einem Team gemacht“, sagt die 26-Jährige. Sie trifft sich mit jedem Einzelnen des heute fünfköpfigen Teams: Sally Grüneisen, Elena van Wauwe, Nicolas Schäefers und Sarah Ketema.

„Zoé hat mir nur geschrieben und gefragt, ob wir uns treffen können, um etwas zu bereden. Ich dachte nur: Oh-oh, was kommt jetzt?“, lacht Sally. Was kam, war eine Idee, die Sally super fand. „Yoga soll unserer Meinung nach auf keinen Fall kompliziert sein“, sagt Zoé. Es soll frei, spontan und einfach sein, einen Kurs von „Yoga am Minett“ zu besuchen.

Deshalb sind keine langen Anmeldungen auf komplizierten Internetseiten mit einschüchternden Yogabegriffen nötig, um teilzunehmen. Wer Lust hat, kommt einfach vorbei. „Wir wollen Yoga an verschiedenen Orten anbieten und mit verschiedenen Akteuren zusammenarbeiten“, sagt Sally. Bisher sind Kollaborationen mit der Kulturfabrik, dem „Pop it up“ in Esch und den „Unison Studios“ in Differdingen entstanden. An letzterem Standort finden Kurse mit musikalischer Begleitung wie zum Beispiel einem DJ oder einer Live-Band statt.

Dadurch dass „Yoga am Minett“ immer nur für kurze Zeit einen Raum anmietet und deshalb keine fixe Miete für ein klassisches Yogastudio bezahlen muss, können die Kurse so gestaltet werden, dass sie für jeden zugänglich sind. Das ist wohl das Wichtigste an dem Konzept.

„Yoga soll kein Luxus sein. Niemand soll sich Gedanken über Geld machen müssen, wenn er Lust hat, zum Yoga zu kommen“, sagt Elena überzeugt. Derzeit basieren die Kurse auf Spenden. Jeder gibt, was er will und kann. „Wir empfehlen einen Betrag zwischen 12 und 20 Euro“, sagt Zoé.

Solidarisches Zahlungssystem

Gegen Ende des Jahres wird die Webseite online sein, dann soll auf das sogenannte „Sliding Scale System“ umgestellt werden. Demnach werden Yogakurse an verschiedenen Orten zu jeweils verschiedenen Preisen angeboten. „Es ist ein sehr solidarisches System: Wer 20 Euro bezahlt, weil das für ihn kein Problem ist, zahlt einem anderen, der nur 10 Euro geben kann, den Rest sozusagen mit“, erklärt Zoé.

Damit wirklich jeder im Süden Yoga ausprobieren kann, bietet die Vereinigung Kurse zu verschiedenen Uhrzeiten an: sowohl morgens als auch in der Mittagspause und abends. Zudem bieten zehn verschiedene Yogalehrer ganz verschiedene Arten der indischen Lehre an. „Es geht von einer gemütlichen Session bis hin zu einer sehr anspruchsvollen. Wir wollen jedem die Angst nehmen, mitzumachen“, betont Elena, der bereits die nächste Idee vorschwebt.

Die 27-Jährige arbeitet in einem „Foyer scolaire“ mit Kindern zusammen. Nachdem sie selbst ihre Liebe für Yoga entdeckt hat, wollte sie diese an die Kinder weitergeben. Elena besucht dazu eine Schulung von Yogalehrer John Schlammes und macht nun seit einem Jahr Yoga mit den Kindern. „Das kommt super an“, sagt sie. In diesem Bereich will sie sich weiterbilden, um auch im Minett Kurse für Kinder und Eltern anbieten zu können.

So international wie die Region, in der sie abgehalten werden, sollen auch die Sprachen der Kurse sein. Neben Englisch, Luxemburgisch und Französisch sollen es in Zukunft auch Yogasessions auf Portugiesisch geben.

Wann und wo Kurse stattfinden, erfahren Sie auf Facebook unter „Yoga am Minett“, auf Instagram unter „yogaamminett“ und unter der E-Mail-Adresse yogaamminett@gmail.com.