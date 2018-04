Zwei Wochen nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff haben Chemiewaffenexperten mit der Untersuchung im syrischen Duma begonnen. Das Team der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) habe am Samstag in der Stadt bei Damaskus Proben genommen, die nun in Rijswijk in den Niederlanden analysiert werden sollen, teilte die OPCW mit. «Die OPCW wird die Situation bewerten und künftige Schritte einschließlich eines weiteren möglichen Besuchs in Duma in Erwägung ziehen», hieß es in der Mitteilung weiter.

Die OPCW-Experten hatten tagelang auf den Einsatz warten müssen und in der Hauptstadt Damaskus festgesessen. Als Grund wurden Sicherheitsprobleme genannt. Sicherheitsmitarbeiter der Vereinten Nationen waren jüngst unter Beschuss geraten, als sie die Sicherheitslage für das OPCW-Team erkunden wollten.

USA vermuten Verschleppungstaktik

Die USA vermuten hinter der Verzögerung eine Verschleppungstaktik unter russischer Regie. «Wir haben glaubwürdige Informationen, dass russische Vertreter mit dem syrischen Regime kooperieren, um den Inspekteuren den Zugang nach Duma zu verwehren und Zeugen zu beeinflussen», hatte Washingtons Außenamtssprecherin Heather Nauert in der Nacht zum Freitag getwittert. Frankreich hatte schon die Sorge geäußert, dass Beweise beiseite geschafft werden könnten.

Am 7. April hatten Aktivisten und Hilfsorganisationen von einer Attacke mit Giftgas in der Stadt berichtet. Nach Angaben der Zivilschutzorganisation Weißhelme wurden dabei mehr als 40 Menschen getötet. Russland erwarte eine «maximal unvoreingenommene Untersuchung» der Ereignisse in Duma, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa in Moskau.

Bis zum mutmaßlichen Angriff war die Stadt in Ost-Ghuta von islamistischen Rebellen kontrolliert worden. Die Regierung hatte die Region zuvor fünf Jahre lang belagert. Beispiellose Bombardements und eine Bodenoffensive brachen den Widerstand der Aufständischen. Die letzten Rebellen in Duma stimmten erst am Tag nach dem mutmaßlichen Angriff ihrem Abzug zu.