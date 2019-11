An der Stad hu sech d’Immobiliëpräisser an 10 Joer bal verduebelt. Huet eng bestoend Wunneng 2008 nach 4.258 Euro/m2 kascht, sinn et 2018 schonn 8.099 Euro/m2. Landeswäit ass d’Hausse net grad esou extrem, mee mat +58% och immens alarmant. Dësen Trend aggravéiert sech 2019 nach emol, mat enger Präissteigerung vun 11,4% op den Immobiliëpräisser par rapport zum selwechten Trimester vum leschte Joer1.

Claude Roeltgen, Historiker, a Max Leners, Jurist

Dëst sinn alles plakeg Zuelen, mee si bezifferen eng Realitéit, ee soziale Mëssstand hei ze Lëtzebuerg, deen ëmmer méi zu engem gëftege Sozialcocktail mutéiert: d’Wunnengspräisser explodéieren an d’Wunne gëtt domat fir ëmmer méi Léit, op al oder jonk, een onerschwéngleche Luxus.

Oft héiert een, datt Politiker behaapten: „D’Demande ass ze grouss, mir mussen d’Offer an d’Luucht setzen“. Mee bei där Mëllechrechnung gëtt ee Faktor gäere bewosst vergiess: déi massiv Spekulatioun, déi mat eise Wunnengen an de Bauterrainen hei zu Lëtzebuerg bedriwwe gëtt an d’Steigerung vun den Immobiliëpräisser zousätzlech befeiert.

Spekulatioun mat de Wunnengen

Ganz Appartementsbléck gi mëttlerweil vu kapitalkräftege Fongen aus der ganzer Welt opkaf. Wat dat fir d’Bewunner vun deenen Immobilië bedeit, si mir deslescht vun engem Betraffene gewuer ginn. 2016 ass e ganzt Appartementshaus an der Stad, bestoend aus 5 Wunnengen, vun engem Fong opkaf ginn. 3 Locatairen kruten direkt hire Kontrakt gekënnegt. Den Rez-de-Chaussée, den 1. an den 2. Stack sinn ëmklasséiert, a Bureausreimlechkeeten ëmgewandelt an néi verlount ginn. 2 Locatairen si bliwwen, déi nach deen ale Loyer bezuelt hunn an net wollte plënneren. Déi sollt et elo knëppelhaart treffen, eng Loyerserhéijung vu 1.500 Euro ass an d’Haus geflattert, opgedeelt op 3 Tranchë vun allkéiers 500 Euro!

De Combel ass, datt dës Erhéijunge vum Loyer komplett legal sinn. D’Gesetz iwwer d’Mietrecht vun 2006 ass am Artikel 3 (4) leider ganz kloer: „Le prix d’acquisition indiqué dans l’acte authentique translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés correspondre au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté.“ De Kafpräis, deen de Fong op den Dësch geluecht huet, ass entscheedend beim Festleeë vum maximale Loyer, deen de Fong als néie Proprietär däerf froen. Dësen ass op 5% vum Kafpräis pro Joer limitéiert. Ouni déi geréngst substantiell Verbesserung vun der Liewensqualitéit fir de Locataire, duerch de simpele Fait, datt de Proprietär gewiesselt huet, kann de Fong esou eng Erhéijung vum Loyer also duerchzéien.

D’Rechnung ass bei der aktueller Gesetzeslag schnell gemaach, entweder 1.500 Euro méi Loyer bezuelen oder plënneren … Och déi 2 verbleiwend Locatairë wäerten hier Wunnenge wuel op laang Siicht verléieren, fir datt de Fong säin Investment ka rentabiliséieren.

Dës traureg Geschicht ass leider keen Eenzelfall an ass d’Konsequenz vun engem geckegen Immobiliëmarché, wou Berodungsfirmen duerch d’Welt pilgeren an kräfteg d’Werbetrommel schwéngen, fir datt international Fongen an de Lëtzebuerger Immobiliëmarché investéieren. Och ëmmer méi Fongen baussent der Europäescher Unioun, déi zum Beispill Oligarchen aus Kasachstan oder Aserbaidschan gehéieren, investéieren an de Lëtzebuerger Marché.

An Zäite vun extrem déiwen Zënsen, an enger vun Handelskricher gezeechenter Weltekonomie, schéngt een Investment an de Lëtzebuerger Steen mat enger phänomenaler Profit-Aussicht vun iwwer 10% wei ee 6er am Lotto. D’Récksäit vun dësem Investisseur-Eldorado sinn d’Awunner vun der Stad, déi puer déi et nach ginn, deenen hier Loyeren explodéieren an déi reegelrecht aus der Stad verdriwwen ginn. D’Stad gehéiert elo de Fongen, d’Stater Politik kuckt weider no, an déi betraffe Stater mussen an d’Peripherie wunne goen a moies am Stau stoen …

Dësem Phänomen kann een elo weider nokucken – oder de politesche Courage hunn a ferm a schnell entgéintstéieren. An der Schwäiz hate se eng ähnlech Problematik an de 60er Joren. Déi Superräich aus der ganzer Welt wollten all eng grouss Hüttli an der Alperepublik, an d’Präisser sinn deementspriechend geklomm. D’Awunner, virun allem déi aus den Touristeregiounen, si verdrängt ginn. Mee d’Schwäizer hunn net nogekuckt. Nee, si hunn agéiert. E Gesetz ass geschriwwen ginn, „Lex Koller“. Dëst Gesetz enthält Restriktioune fir d’Kafe vu Wunnengen. Just ënnert ganz limitéierte Konditioune kenne Persounen, déi baussent der Europäescher Unioun wunnen, Wunnraum an der Schwäiz kafen.

D’Lëtzebuerger brauchen déiselwecht Protektioun, an eng deementspriechend Gesetzgebung muss schnellstens zesumme mat enger Reform vum Mietrecht ausgeschafft a gestëmmt ginn, fir d’Spekulatioun mat eise Wunnengen alt sou wäit et geet anzedämmen!

Spekulatioun mam Bauland

E weidere grousse Problem zu Lëtzebuerg ass, datt d’ëffentlech Hand, also d’Gemengen an de Staat, nëmmen e ganz klengen Deel vum fräien ausgewisene Bauland besëtzt. Laut där rezenter Etüd zur Verdeelung vum Bauland hei am Land waren am Joer 2016 insgesamt 2.959 Hektar Bauland disponibel – mat engem Gesamtwäert vun 20,7 Milliarden Euro2. Déi 100 gréisst privat Baulandproprietären zu Lëtzebuerg hate Bauterrainen am Wäert vun 2,84 Milliarden Euro. Dat heescht engersäits, datt jiddwer vun deenen 100 Privatpersounen am Duerchschnëtt Terrainen am Wäert vun 28,4 Milliounen besëtzt. Anerersäits, an dat ass mindestens genau esou erschreckend, besëtzen also 0,017% vun der Gesamtbevëlkerung vum Land 13,7% vum Wäert vum gesamte fräie Bauland am Grand-Duché. Zum gläichen Zäitpunkt haten de Staat, d’Gemengen an all d’Gemengesyndikater zesumme just en Undeel vun 11,2%.

Et ass awer net esou, datt déi Groussgrondbesëtzer des Terraine bei Ufro verkafen. Ganz am Géijendeel, si weigere sech partout, déi Terrainen zu engem faire Präis ofzeginn – vill léiwer behale si se ongenotzt iwwer Joerzéngten, fir op d’Steigerung vun de Präisser ze spekuléieren, a verkafen ëmmer nëmmen eng kleng Parzell, wa se eng Kéier Liquiditéiten brauchen. Doduerch blockéieren bzw. diktéiere si de Wuesstem an d’Entwécklung vum Land. Vu dass de Präis vum Grondstéck e groussen Undeel um Endpräis vun engem Bauprojet ausmëscht, dreiwen déi puer Privatpersoune mat hirer onethescher Praxis d’Immobiliëpräisser weider no uewen a belaaschten doduerch récksiichtslos all déi aner Awunner vum Land.

D’Regierung muss d’Bekämpfung vun dëser Baulandspekulatioun zu enger vu senge sozialpolitesche Prioritéiten maachen an däerf sech net vun där quasi sakraler Stellung vum Immobilieneegentum an eiser Gesellschaft ofschrecke loossen, déi toxesch Konsequenze fir d’sozial Gerechtegkeet hei am Land provozéiert.

Et ass evident, datt grouss ongenotzt Grondstécker, déi als Bauland ausgewise sinn, ab engem gewëssene Wäert mussen op nationalem Niveau däitlech méi staark besteiert ginn. Eng jäerlech Stéier, déi prozentual zum Gesamtwäert vun den ongenotzte Bauterrainen vun enger Privatpersoun berechent gëtt an déi eventuell mat der Dauer vum Broochleie progressiv klëmmt, wier hei eng Piste, déi ee kéint envisagéieren.

Mee och d’Reform vun der Grondsteier kéint dëse soziale Mëssstand ugoen. Ee staark erhéichte Steiersaz fir ongenotztent Bauland misst agefouert ginn, fir d’Groussgrondbesëtzer dozou ze „encouragéieren“, hir Terraine fräizeginn. Duerfir misst d’Grondsteier progressiv wierken, dat heescht, datt d’Steiersäz eropginn, je méi Terrainen bzw. Wunnengen eng Privatpersoun oder eng Societéit besëtzt. Eng reforméiert Grondsteier, déi weiderhin déi 30. Wunneng oder Bauterrain vun engem Immobiliëspekulant sou besteiert ewéi déi eenzeg Wunneng vun enger Famill, wär aus sozialpolitescher Siicht net vertrietbar.

D’Regierung dierf net méi zouloossen, datt e puer Privatpersoune sech op Käschten vum Recht vun der Gesellschaft beräicheren a muss eppes géint déi gravéierend sozial Kris um Wunnengsmaart ënnerhuelen. Eng Regierung vertrëtt net d’Interesse vun deenen 100 privilegéierte Multimillionären, mee eenzeg an eleng déi vun der Allgemengheet, dëst am Interêt vum Gesamtwuel vun der Lëtzebuerger Gesellschaft.

Elo ass d’Zäit, dat ze beweisen.

