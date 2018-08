Dass in Luxemburg Wohnungsmangel herrscht, ist wohl keiner der politischen Parteien entgangen, die Thematik findet sich in allen Programmen wieder. Die Grünen wollten gestern – Wahltermin und Sommerloch verpflichten … – ihre Vorstellungen zu der Problematik darlegen.

Henri Kox und Stéphanie Empain (der Termin wurde darüber hinaus ebenfalls dazu genutzt, die Kandidatin öffentlich etwas bekannter zu machen) versprachen denn auch, frei nach dem Grünen-Wahlprogramm, jedem eine Wohnung und dies auch noch in passender Form. Allerdings sei dies nicht von heute auf morgen umzusetzen; somit eigentlich, abgesehen vom angestrebten Weg und von viel Nachhaltigkeit, nichts Neues.

Die Gemeinden sollen bei diesem Thema mit nationaler Bedeutung weiter eine zentrale Rolle spielen, obwohl sie im Rahmen des “Pacte logement” (aus dem Jahr 2008) bislang von 400 vom Staat überwiesenen Millionen nur 2 Prozent, also ganze acht Millionen, in Wohnprojekte investiert haben. Die restlichen 98 Prozent sind in diverse andere Einrichtungen geflossen, was den Verdacht erhärtet, dass viele Gemeindeführungen ganz und gar nicht an sozialem oder öffentlichem Wohnungsbau interessiert sind. Allgemein fordern die Grünen mehr öffentliches Engagement im Wohnungsbau und insbesondere für kommunale und staatliche Mietwohnungen.

Öffentlicher Wohnungspark

Den Kommunen sollen weitere Anreize geboten werden, um aktiv zu werden. Ein großer staats- und gemeindeeigener Wohnungspark mit einem ausreichenden Angebot an Sozialwohnungen soll so entstehen. Öffentliches Bauland soll nicht mehr an Privatinvestoren weiterverkauft werden, sondern soll, nach Beispiel des Fonds Kirchberg, von Staat und Gemeinden selbst bebaut werden.

Der Markt soll daneben strenger geregelt werden, die Arbeit von Bauträgern und Agenturen stärker kontrolliert werden.

Außerdem soll die spezifische Unterstützung für junge Leute ausgebaut werden, um ihren Weg in die Autonomie bzw. Familiengründungen zu erleichtern und ihnen die Schuldenfalle zu ersparen.

Neue, flexible Wohnformen sollen unterstützt werden und die Wohnprojekte sollen als Ganzes betrachtet, sämtliche peripheren Aspekte (Wasser, Kommerz, Freizeit, Service) berücksichtigt werden, so die Grünen, die auch darauf verwiesen, dass die Zahl der staatlich gebauten Wohnungen unter dieser Regierung relativ stark angestiegen ist, auf 5.000-6.000 pro Jahr.