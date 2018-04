Eine Wohnung in der Rue Dicks steht am Mittwochmorgen in Flammen. Das Feuer sei im Dachstuhl ausgebrochen. Durch die Materialen entstand starker Rauch. Was genau die Flammen ausgelöst hat, konnte die Feuerwehr bisher nicht sagen

Nach Angaben der Polizei vor Ort befand sich aber zum Zeitpunkt des Feuers keiner in der betroffenen Wohnung. Das ältere Ehepaar, das in der Nachbarwohnung lebt, war glücklicherweise an diesem Morgen beim Frisör. Die Löscharbeiten laufen derzeit und die Straße wurde abgesperrt.