Gemeinschaftliche Wohnformen sind in Luxemburg noch eher die Ausnahme. Im Zuge der Wohnungsnot und horrender Immobilienpreise gewinnen sie aber auch hierzulande immer weiter an Bedeutung. Wir stellen zwei Initiativen aus dem Bereich des “neuen” kollektiven Wohnens vor.

In vielen europäischen Ländern haben gemeinschaftliche Wohnformen eine lange Tradition. Sie entstanden im Zuge der Industrialisierung vor allem in Städten, als die Löhne niedrig und die Wohnungspreise hoch waren. In Luxemburg konnte sich gemeinschaftliches Wohnen aber bis heute nicht durchsetzen. Laut Daniel Lieser von der Wohnkooperative Adhoc hat das unter anderem damit zu tun, dass der Stahlkonzern Arbed insbesondere im urbanisierten Süden für seine Angestellten Häuser in den sogenannten Kolonien gebaut hat, die ...