Von unserem Korrespondenten Paul Olk (Text und Fotos)

28 Winzer und zwei Brennereien luden am Pfingstwochenende unter dem Motto “Wine, Taste, Enjoy” zum Verkosten ihrer preisgekrönten Weine und Crémants.

“Die Luxemburger sind an diesem Wochenende nicht in der Mehrzahl”, meinte Henri Ruppert vom Domaine Ruppert. Die meisten Besucher waren in Luxemburg lebende Ausländer. Etwa 20% der Gäste, die dieses Wochenende in die Kellereien kamen, waren Luxemburger. Die teilnehmenden Kellereien nutzten dieses Event, um neue Kunden für ihre Weine zu begeistern. Laut mehrheitlichen Aussagen soll die Kundenanzahl der teilnehmenden Winzer in dieser Bevölkerungsgruppe während der letzten Jahre jährlich um gut fünf Prozent gestiegen sein. In den Weinstuben standen die neuen Weine und Crémants zum Pröbeln bereit, für den Hunger war auch bei den meisten teilnehmenden Weinspezialisten gesorgt. Zur Abwechslung boten mehrere Kulturorganisationen den Besuchern auch ein breit gefächertes Rahmenprogramm an.

Allgemein wurde bedauert, dass nicht alle Winzer und Kellereien der Luxemburger Mosel an dieser Veranstaltung teilnahmen. Auch die derzeitige Verkehrssituation mit der bereits Jahre andauernden Baustelle an der route du Vin war keine Hilfe und verärgerte sowohl Besucher als auch Touristen. Nach Fertigstellung von diesem Projekt sollte es für alle einen weiteren touristischen Aufschwung geben.