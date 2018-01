Es entwickelt sich so langsam fast zu einer Gewohnheit, im Januar die Weihnachtsbäume in Mersch fliegen zu lassen. Schon zum dritten Mal veranstalten die “Mierscher Guiden a Scouten” mit der Unterstützung von Bürgern aus Mersch ihren beliebten “Chrëschtbeemche-Wäitworf”.

Die “sportliche” Herausforderung dabei ist, den Weihnachtsbaum möglichst weit zu werfen. Erlaubt waren mit dem Überkopfschleuderwurf, dem Drehschleuderwurf und dem Stoßwurf, drei verschiedene Wurftechniken.

1 von 17

Anzeige

Schottische und skandinavische Wurzeln

Die Idee überhaupt Weihnachtsbäume “fliegen” zu lassen, komme aus Skandinavien und aus Schottland, wie Paul Galles einer der Organisatoren erläuterte. Auch in Deutschland erlebe dieser “Brauch” immer grössere Beliebtheit.

Les sapins s’envolent à Mersch pic.twitter.com/EP1Yuw8yYB — Thomas Holzer (@thomhlz) 13. Januar 2018

250 Mal wurde insgesamt der Weihnachtsbaum geworfen. Die Kategorien waren nach Alter und Geschlecht aufgeteilt. Mark Notschaele gelang der weiteste Wurf mit 9,27 Meter. Damit verteidigte Notschaele zum dritten Mal in Folge den Titel als bester Werfer.

Bei den Damen erreichte Carine Schilt mit 6,37 Meter das beste Ergebnis. In einer Sonderklasse traten die Jüngsten an. Bei den “grouss Kanner” konnte sich Louis Gregor an erster Stelle setzen und Jemp war es bei den ganz Kleinen.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Flüchtlingshilfe von Caritas und Catch a smile asbl.

Olivier Halmes