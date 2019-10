In weiser Voraussicht haben die Verantwortlichen für die Verkehrspolitik aus Luxemburg, Frankreich und Belgien die Studie MMUST („Modèle multimodal et scénarios de mobilité transfrontaliers“) in Auftrag gegeben. Mit den Ergebnissen wollen sie künftigen Bedürfnissen und Wünschen der Bevölkerung aus der Großregion besser Rechnung tragen. Erklärungen.

Die Studie MMUST wird im Rahmen des Interreg-Programms der Großregion finanziert. Unterstützt wird sie vom Luxemburger Verkehrsministerium, der AGAPE („Agence d’urbanisme et de développement durable Lorraine Nord“), dem Cerema („Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement“), dem Liser („Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) sowie den Universitäten Namur und Lüttich.

Dauerhafte Lösungen für die Verkehrsproblematik

Viele Akteure also, die laut dem luxemburgischen Mobilitätsminister François Bausch garantieren sollen, dass die Erhebung ein Erfolg wird. Es gehe darum, dauerhafte Lösungen für die Verkehrsproblematik in der Großregion zu finden. Auch sollen die politischen Entscheidungen durch die Resultate beeinflusst werden.

Das Außergewöhnliche an dieser Studie ist, dass hierin nicht nur der Ist-Zustand der grenzüberschreitenden Mobilität beleuchtet wird, wie das bei bisherigen Analysen – „Enquête mobilité frontaliers“ von 2010, „Luxmobil“ von 2017 in Luxemburg, „Enquête ménages déplacement“ in Frankreich und „Beldam“ in Belgien – der Fall war. „MMUST ist eine Studie, die in die Zukunft blicken soll“, so François Bausch. Sie soll die bestehenden Erhebungen ergänzen. Es geht darum, zu untersuchen, inwiefern neue Technologien, eine neue Infrastruktur, neue Preisgestaltungen und neue Verkehrsmittel das Verhalten der Bevölkerung beeinflussen könnten.

Studie in zwei Teilen

Jean-Luc Bohl, erster Vizepräsident des „Conseil régional du Grand-Est“ und Vorsitzender von „Metz-Métropole“, ergänzt: „Wir erhalten hier ein neues Werkzeug. Die bisherigen Studien waren nur auf die nationalen Grenzen beschränkt und die Resultate wurden nicht ausreichend geteilt. Das ändert sich jetzt.“ Philippe Henri, Verkehrsminister der Region Wallonien, schlug in dieselbe Kerbe und betonte, dass die Analyse Antworten auf ganz konkrete Alltagsfragen der Bevölkerung liefere.

Die Studie besteht aus zwei Teilen. Zuerst gibt der Teilnehmer an, wie sein alltägliches Verhalten bzw. seine Situation in Bezug auf die Mobilität (Wohnort, Arbeitsplatz, genutzte Verkehrsmittel, Dauer der Fahrstrecke …) aussieht. Dann werden ihm mehrere Szenarien vorgeschlagen, darunter der Bus, Fahrgemeinschaften, eine Kombination aus öffentlichem Transport und Fahrrad oder elektrischem Tretroller usw. Er muss sich unter anderem über die Fahrtdauer, die Kosten, etwaige Verspätungen und andere Probleme, die auftauchen können, äußern.

Mindestens 1.000 Antworten aus jeder Region

Auf diese Weise wollen die Projektverantwortlichen nicht nur ein detailliertes Bild der augenblicklichen Lage erhalten, sie wollen auch mehr über die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer erfahren. Die demografische und wirtschaftliche Entwicklung sei bei MMUST berücksichtigt worden, so Eric Cornelis von der Universität Namur.

Die Umfrage zur Studie wurde am Mittwoch auf www.mmust.eu/enquete freigeschaltet. Die Beantwortung der Fragen soll rund zehn Minuten dauern. Die Umfrage ist in den Sprachen Französisch, Deutsch und Luxemburgisch verfügbar. Teilnehmen kann jeder Einwohner aus Lothringen, der belgischen Provinz Luxemburg, der deutschsprachigen Region sowie aus Luxemburg – vorausgesetzt, er besitzt ein Mindestalter von 16 Jahren. „Es ist wichtig, dass so viele Personen wie möglich an der Erhebung teilnehmen, denn nur dann bekommen wir ein objektives Bild der Lage und der Wünsche“, so Bausch. Er erhofft sich jeweils mindestens 1.000 Antworten aus jeder betroffenen Region.

Zwei Monate

Die Dauer der Erhebung wurde auf zwei Monate festgelegt. Die deutschen Grenzregionen (Rheinland-Pfalz und Saarland) machen aber nicht mit. Sie seien nicht am Projekt interessiert, unter anderem deshalb, weil sie eigene Analysen durchführen würden, heißt es.

Das sei schade, so der luxemburgische Minister. Die deutschen Nachbarn sollen aber in die Analyse der Ergebnisse und in mögliche Diskussionen zu politischen Entscheidungen, die daraufhin getroffen werden sollen, eingebunden werden. „Denn der grenzüberschreitende Verkehr geht auch sie etwas an“, so Bausch abschließend.