Fernand Kartheiser (ADR) stellte Nachhaltigkeitsminister François Bausch gleich vier parlamentarische Anfragen zur Flugverbindung Luxemburg-Moskau.

Gemeinsam mit Außenminister Jean Asselborn lieferte Bausch nun Antworten.

Kartheiser wollte wissen, welche Möglichkeiten es gebe, wieder eine Direktverbindung zwischen Luxemburg und Moskau zu organisieren, und ob es bereits derartige Verhandlungen oder Pläne gebe. Des Weiteren wollte er in Erfahrung bringen, wann mit einer eventuellen Einigung zwischen beiden Seiten gerechnet werden kann.

In ihrer Antwort ließen die Regierungsvertreter verlauten, dass es keine konkreten Elemente oder Pläne gebe, was die Einführung einer regelmäßigen Flugverbindung zwischen Luxemburg und Moskau betrifft. Nichtsdestotrotz stellte Bausch klar, dass Luxemburg sich bemühe, Firmen zu sensibilisieren, um entsprechende Verbindungen wieder zu bedienen. Es handele sich hierbei um private Gesellschaften, die ihre Geschäfte und Verhandlungen autonom ausrichten wollten.

Kartheiser wollte in einer zweiten Frage wissen, wie der Minister für Nachhaltigkeit und Infrastruktur die Bedeutung einer solchen Fluglinie einschätzt. Dies sei schwer einzuschätzen, so Bausch, der weiter ausführte, dass eine Direktverbindung zu einer solchen Metropole wie Moskau mit einem der größten Passagier-Hubs sicherlich in beide Richtungen vorteilhaft sei.

In seiner zweitletzten Frage wollte Kartheiser wissen, ob es Pläne gäbe, um eine Fluggesellschaft mit der Fluglinie Luxemburg-Moskau zu beschäftigen. Schlussendlich wollte der ADR-Politiker noch in Erfahrung bringen, welche Herausforderungen im Bereich der Visa-Dokumente entstehen würden und ob der konsularische Dienst der Luxemburger Botschaft in Moskau in diesem Fall verstärkt werden müsste. Die Antwort: Man müsse sich in diesem Fall nach der Größenordnung der Flugzeuge und den Passagierzahlen richten. Im Fall eines Anstiegs der Visa-Anfragen würden auch die nötigen Maßnahmen ergriffen.

Sacha Steffen