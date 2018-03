Von der Stadt nach Esch ganz einfach per Tram statt über die immer staubelastete Autobahn? Diese Idee hat der Infrastrukturminister Francois Bausch während einer Pressekonferenz neu belebt. Er könne sich eine Tram von der Stadt Luxemburg bis in den Süden des Landes vorstellen. Diese soll streckenweise mit bis zu 100 Stundenkilometern fahren können. Bausch redete von einer “Systementscheidung auf Basis von Strukturdaten”.

Die Idee steckt allerdings noch in den Kinderschuhen: Weder steht der genaue Streckenverlauf fest, noch wurde bisher ein Projekt erarbeitet. Bausch sprach während der Pressekonferenz allerdings von Foetz, wo sich viel Verkehr sammele, und schloss die Möglichkeit nicht aus, dass Benutzer des Trams in Zukunft in Belval in den Zug umsteigen könnten, um von dort nach Schifflingen zu fahren.

Das könnte vor allem in Schifflingen interessant werden, da dort bekanntlich die Industriebrache neu genutzt werden soll. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie sich das Projekt der Tram in den Süden Luxemburgs entwickeln wird. Die Umsetzung könnte laut Minister Bausch bis zu 15 Jahren dauern, ehe die Passagiere diese Strecke nutzen könnten.