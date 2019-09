Seit Ende Juli 2019 wird das Tageblatt nicht mehr für Konzerte im Atelier akkreditiert. Über die Gründe dafür schweigen die Konzertorganisatoren.

Als Kulturjournalist oder als Konzertfotograf gehört man zu den Privilegierten, die sich selten bis nie Gedanken machen müssen, ob sie nun Karten zu diesem oder jenem Konzert bekommen werden. Und die zudem auch noch freien Einlass zu allen Shows haben – was bei steigenden Konzertpreisen durchaus von Vorteil ist.

Oftmals wird man um diesen Status beneidet – und ich müsste lügen, wenn ich dies nicht zu den Vorteilen meines Jobs zählen würde, auch wenn ich durch meinen eklektischen Musikgeschmack oftmals unter beruflichem (Eigen-)Zwang etwas blasiert Konzerte besuche, die längst ausverkauft sind. In verschiedenen Fällen handelt es sich dabei gar um Konzerte, deren Ausverkauf in sozialen Netzwerken zu wilden Beschimpfungen frustrierter Fans führt, die den Konzertorganisatoren oder der langsamen Internetverbindung die Schuld geben, weil sie keine Karten mehr ergattern konnten.

Ein Blick hinter die journalistischen Kulissen verrät: Über Konzerte zu berichten, ist und bleibt Arbeit. Es ist meist sogar, wenn man den Job ernst nimmt und nicht nur schreiben will, dass das Publikum „eine gute Zeit hatte“ und die Band die Konzerthalle „rockte“, keine leichte Arbeit. Und es wäre unverständlich, dafür bezahlen zu müssen, damit man seine Arbeit ordentlich verrichten kann. Dies wäre in etwa so, als würde man einen Handwerker, der für eine Reparaturarbeit in ein Museum gerufen würde, zwingen, Eintritt zu bezahlen. Oder als müsse man eine Geschäftsreise selbst finanzieren.

Die Konzertberichterstattung bedeutet harte Arbeit für den Fotografen, der auch im Hochsommer mit bleischwerer Ausrüstung in der stickigen Halle steht, auf den Konzertbeginn wartet, um sich dann mit den Arbeitskollegen in den Fotopit zu stürzen, nur um dann unter Zeitdruck – die Fotografen werden standardmäßig nach den ersten drei Liedern wieder aus dem Pit verjagt, was bei Punkbands mit kurzen Nummern die Arbeit zusätzlich erschwert – so viele Fotos wie möglich zu schießen.

Immerhin kann sich der Fotograf, wenn ihm das Konzert nicht gefällt oder er an dem Abend etwas Besseres vorhat, nach den ersten drei Tracks aus dem Staub machen. Der Berichterstatter sollte, hat er auch nur einen Schimmer deontologischer Überzeugungen, bis zum bitteren Ende bleiben. Im Fall eines schlechten Konzertes ist dies definitiv kein Vergnügen. Da man keinen Freund mit gutem Musikgeschmack dazu verleiten will, 50 Euro für eine potenziell schlechte Band auszugeben, hat man in solchen Fällen meist nicht mal den Trost einer guten Gesellschaft, in deren Beisammensein man überteuerte Biere herunterkippen kann, um sich das Konzert nicht etwa schönzutrinken (was teilweise einfach nicht mehr möglich ist), sondern dem gemeinsamen ästhetischen Leiden diese Betäubung der Sinne entgegenzubringen, die einen das Leben (bzw. die schlechte Musik) mit einem absurden Lachen auffassen lässt.

Der Fall Rammstein

Ergo steht man oft alleine auf einem Konzert. Tippt man dann Notizen – über die Setlist, über die Technik oder sonstige Satzfetzen über das, wozu die Musik inspiriert – in sein Handy, fühlt man sich wie ein Opfer der Smartphone-Sucht, die die Hälfte der Bevölkerung befallen hat, und erntet böse Blicke von den hippen Musikgenießern, zu denen man sich im Grunde eigentlich auch zählt oder zählen will.

Nun hat sich diesen Sommer etwas relativ Bizarres ereignet, was ich erst mal als Unachtsamkeit und/oder Überforderung und/oder Personalmangel eines Konzertveranstalters, der diesen Sommer so viele Konzerte wie noch nie geplant hatte, abstempelte.

Nachdem das Tageblatt relativ kritisch über die Organisation des Rammstein-Konzertes berichtet hatte (eine Organisation, die jeder, der vor Ort war, als schlampig empfand), bekam ich auf die Akkreditierungsanfragen für die darauffolgenden Konzerte im Atelier (Royal Blood, The Good, The Bad And The Queen, Airbourne) keine Antwort mehr.

Der Akkreditierungsprozess verläuft folgendermaßen: Zu Beginn des Monats gibt das Atelier in der Presseabteilung seiner Homepage die Presseakkreditierungen für die Konzerte des kommenden Monats frei, nach der Anfrage bekommt der Journalist eine Zu- oder Absage.

„Sorry, kein Platz mehr“

Ich hütete mich zu diesem Zeitpunkt vor einer voreiligen Opferhaltung: Nur weil etwas davor passierte, soll man nicht grundsätzlich eine kausale Verbindung zwischen dem Davor und dem Danach herstellen. Auf meine Akkreditierungsanfrage für das Mando-Diao-Konzert kam ein knappes: „Sorry, kein Platz mehr.“

Als ich später auf eben diesem Konzert war – die Karte zahlte ich aus eigener Tasche –, stellte ich fest, dass das Konzert tatsächlich nicht ausverkauft war. Last-Minute-Plätze für berichtende Journalisten waren in der Vergangenheit im Atelier nie ein Problem gewesen. Wenn man für das Tageblatt arbeitete.

Bei anderen Presseorganen ist die Rhetorik des Ateliers seit längerem so, dass im Fall einer Absage dem Management der Band die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Eine solche Begründung mag bei einer limitierten Anzahl an Fotografen vor Ort Sinn machen – falls der Konzertveranstalter aber einen Schreiberling auf dem Konzert haben will, steht es ihm eigentlich meist frei, diesen in seine Halle hineinzulassen.

Da das Tageblatt in den vergangenen Jahren noch nie eine Akkreditierung abgesagt bekam, schickte ich vor meinem Sommerurlaub die freien Mitarbeiter, die zu besagten Konzerten gehen wollten, hin – warnte aber vor, es habe keine Zusage des Ateliers gegeben, dies würde jedoch nichts bedeuten, wahrscheinlich würde es bloß daran liegen, dass die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Person derzeit im Urlaub wäre.

Während meines Urlaubs erreichten mich dann Nachrichten von freien Mitarbeitern, die keinen Pressezugang gewährt bekamen, ich musste den Eifer unserer Fotografen, die sich auf den Weg in die Hollericher Straße machen wollten, bremsen. Als ich während des Mando-Diao-Konzertes selbst vor Ort war und nachfragte, was eigentlich los wäre, teilte man mir nur mit, dass keine Akkreditierung vorliegen würde.

Ein neuer PR-Angestellter entschuldigte sich danach via Mail für den Vorfall. Ich hatte inzwischen mehrmals nachgefragt, was denn eigentlich los sei. Als die PR-Angestellte aus dem Urlaub zurückkam, wurde mir mit der Klarheit eines Kriminellen, der vor der Menge an belastenden Beweisen seine Schuld zwar nicht mehr verneinen kann, die Tat aber nur euphemistisch zugibt, erklärt, die Zusammenarbeit mit dem Tageblatt würde sich „schwierig“ gestalten – man würde uns folglich auch keine „Freikarten“ mehr zur Verfügung stellen (was von der Formulierung her problematisch ist: ein Journalist bekommt keine „Freikarten“, er wird akkreditiert). Man würde uns aber nicht „verbieten“, weiterhin über vom Atelier organisierte Konzerte zu berichten, uns auch weiterhin Pressemeldungen schicken und gar „au besoin“ Fotos von den Hoffotografen weiterleiten.

Auf meine vermehrten E-Mails, woher dieser plötzliche Umschwung komme, bekam ich keine Antwort, nur einmal antwortete mir die Pressesprecherin mit den gleichen vertröstenden Worten, die mir bereits zugesandt worden waren.

Der Rammstein-Elefant im virtuellen Raum blieb unbeachtet, man denkt wohl beim Atelier, keine Begründung sei würdevoller, als klarzumachen, dass man beleidigt ist. Dabei weiß ein jeder, der sich auch nur minimal mit Soziolinguistik befasst hat, dass es, wie Roland Barthes mal sagte, unmöglich ist, nicht zu kommunizieren. Die Abwesenheit einer Antwort ist eine überdeutliche Antwort.

Wie undemokratisch und bedauerlich ein solches Verfahren ist, das anderen Zeitungen mit kleinerer Auflage bereits seit Jahren widerfährt – lesen Sie dazu mehr in unserem Leitartikel.