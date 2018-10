Große Enttäuschung für alle Tennis-Fans: Venus Williams (USA/WTA 15) und Victoria Asarenka (BLR/55) werden nicht an den BGL BNP Paribas Luxembourg Open (13.-20. Oktober) teilnehmen. Anna Karolina Schmiedlova (SVK/74) und Kateryna Kozlova (UKR/107) rücken nun ins Hauptfeld nach. Das hat der Veranstalter am Freitag mitgeteilt.

“Natürlich ist auch bei uns die Enttäuschung groß”, sagte Turnier-Direktorin Dan Maas auf Nachfrage des Tageblatt. Sie hat die Nachricht am späten Donnerstagabend erhalten. “Davor ist man als Organisator eben nicht gefeit.” Asarenka hatte sich bereits beim Turnier in Tokio nicht wohl gefühlt und daraufhin ihre Saison beendet. Williams hatte erst das Turnier in Peking aufgrund einer Knieverletzung absagen müssen und hat die Saison nun ebenfalls frühzeitig beendet. “Immerhin kam die Absage eine gute Woche vor dem Turnier und nicht erst am Tag davor”, so Dan Maas, die immer noch zwei Wildcards für das Turnier ausstellen kann.