Breitbeinig und mit in die Seiten gestemmten Armen präsentiert er sich: Jean Mich, Bildmittelpunkt einer Fotografie, aufgenommen in seinem Atelier im chinesischen Hanyang um 1911. Dem direkten, offenen Blick kann sich der Besucher des „Musée national d’histoire et d’art Luxembourg“ beim Betreten der Ausstellung nicht entziehen. Ihn erwartet die erste große Retrospektive eines der bedeutendsten Luxemburger Bildhauer der Belle Epoque.

Von Martina Kaub