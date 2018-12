Die Idee ist simpel: traditionellen Stammlokalen in Luxemburg mithilfe diverser Veranstaltungen wieder Leben einhauchen. Der Gedanke kam Ralph Pletsch bereits vor längerer Zeit. Seit acht Monaten ist der 52-Jährige nun in Rente und hat endlich Zeit, diese Herzensangelegenheit anzugehen.

„Ech hu léiwer Sëlwer an Eisen ewéi Platinn a Gold – an eng kontrolléiert Ootmung hunn ech héchstens am Dag. Wie ...