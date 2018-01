Die Serie der in Luxemburg angefahrenen Fußgänger geht weiter: Weitere zwei Fälle passierten am Samstag, beide in Differdingen.

Um 17.03 Uhr wurde eine Person in der rue Emile Mark angefahren und um 21.25 Uhr am Boulevard Emile Krieps eine weitere. Beide mussten medizinisch versorgt werden.

Anzeige

UPDATE: Zu dem gegen 21.25 Uhr angefahrenen Mann teilt die Polizei mit, dass “dies abseits eines Fußgängerstreifens” geschehen sei. Es habe sich herausgestellt, dass sowohl der Fußgänger als auch der Autofahrer “sehr stark alkoholisiert waren”.

Der Führerschein des Fahrers wurde demnach eingezogen und es wurde Anzeige erstellt. Der Fußgänger wurde zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, erlitt jedoch keine ernsthaften Verletzungen.

Vor Ort waren AMB Petingen bzw. Esch sowie die CIS aus Sanem und Differdingen.