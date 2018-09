Die Gefängniswärter in Schrassig haben die Tote am Samstagmorgen in ihrer Zelle gefunden. Gegen 8 Uhr sei die Leiche entdeckt worden, daraufhin wurde die Justiz sofort informiert und eine Autopsie wurde angeordnet. Das teilt die Direktion des Gefängnis in Schrassig am Samstagmorgen mit. Genauere Informationen zur Todesursache sind derzeit nicht bekannt.

Die Ombudsfrau Claudia Monti sei in ihrer Funktion als unabhängige externe Prüferin für Gefängnisse vor Ort gewesen, ebenso wie die Direktionsmitglieder der Einrichtung in Schrassig. Die Familie der Insassin sei über ihren Tod informiert worden. Es ist schon das zweite Mal, dass in diesem Sommer im Luxemburger Gefängnis ein Häftling tot aufgefunden wird: Erst in der Nacht zum 1. August war ein Mann tot in seiner Zelle aufgefunden worden.