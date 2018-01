Die Serie geht weiter: Im Verlauf des Donnerstags sind in Luxemburg bis jetzt (18 Uhr) drei Fußgänger angefahren worden. Das teilt die Police Grand-Ducale mit.

Fall 1: Heffingen

Gegen 7.40 Uhr wurde vor einer Kreuzung ein Jugendlicher auf dem Fußgängerüberweg erfasst – wohl mit geringer Geschwindigkeit, wie die ermittelnden Beamten aufschrieben. Mit leichten Verletzungen wurde der Jugendliche ins Krankenhaus transportiert. Der Fahrer hatte ihn angeblich übersehen. Die Polizei merkt jedoch an, dass die Straßenbeleuchtung am Fußgängerüberweg zum Unfallzeitpunkt defekt war. Die Gemeindeverwaltung wurde seitens der Polizei hierüber informiert.

Fall 2: Luxemburg-Stadt

Gegen 8.35 Uhr wurde ein Fußgänger in der Luxemburger Rue Edward Steichen von einer Autofahrerin erfasst – kurz vor einer Kreuzung auf einem Fußgängerüberweg. Bei der Ankunft der Polizei war der Mann bereits von einem Krankenwagen abtransportiert worden. Über seinen Zustand ist bis jetzt nichts Genaueres bekannt.

Fall 3: Schifflingen

In der Rue Denis Netgen in Schifflingen ist am Donnerstagmorgen um 7.40 Uhr zu einem weiteren Vorfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto gekommen. Laut Polizei erlitt die Fußgängerin keine Verletzungen, wurde sicherheitshalber aber dennoch zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.