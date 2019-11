Fast könnte man meinen, es sei kein Zufall, dass Bertrand Piccard so ähnlich heißt wie der fiktive Kapitän der USS Enterprise: Der Schweizer Psychiater hat nämlich längst seine Berufung in vielfältigen Abenteuern gefunden, die nicht selten nach dem Himmel greifen. Jetzt hat er Luxemburg wieder einen Besuch abgestattet – mit einem ganz besonderen Auto.

Bertrand Piccard zählte bereits mit 16 Jahren zu den europäischen Pionieren im Fliegen von Ultraleichtflugzeugen, war Europameister im Kunstflug, ist Inhaber eines Höhenweltrekords und mehrerer „Weltpremieren“: Er überquerte etwa als Erster die Alpen im Ultraleichtflugzeug. 1999 gelang ihm die erste ununterbrochene Erdumrundung in einem Ballon und 2015 das Gleiche, in Etappen, mit einem Solarflugzeug.

The #GrandDuke Henri isn’t just a personal friend, he’s also a head of state passionate about #CleanTechnologies that enable the #EnergyTransition. pic.twitter.com/ThYxx9EQXk — Bertrand PICCARD (@bertrandpiccard) November 25, 2019

Jetzt hat der Abenteurer Luxemburg einen Besuch abgestattet mit einem etwas bodenständigeren Fahrzeug: einem Auto, dessen Motor von Brennstoffzellen angetrieben wird. Damit will er mit einer einzigen Ladung 700 Kilometer weit fahren und damit den aktuellen Rekord aufstellen.

Am Montagmittag (25.11.) ist Piccard mit seinem Hyundai Nexo in Sarreguemines losgefahren. Während des Weges über Luxemburg und Brüssel nach Paris sind allerlei Aufenthalte eingeplant, um auf die verhältnismäßig saubere Technik aufmerksam zu machen – etwa beim Großherzog. Der sei schließlich “nicht nur ein persönlicher Freund, sondern auch ein Staatsoberhaupt, das sich begeistert für saubere Technologien, die die Energiewende bringen können”, twitterte er am Montagabend aus dem Palast in der Hauptstadt.

Nach seiner Weiterfahrt hat Piccard dann den nächsten Rekord in die Tasche gesteckt: Am Dienstagnachmittag ist er nach 700 Kilometern mit einer Ladung in Paris angekommen.