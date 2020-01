Vor hundert Jahren stimmten die Luxemburger über die Frage Monarchie oder Republik ab. Die Wahl war eindeutig: Fast 80 Prozent sprachen sich für den Erhalt der Monarchie aus. Hundert Jahre später steht wieder eine Verfassungsreform an. Doch über die Staatsform soll nicht entschieden werden. Warum eigentlich?

Für Serge Hoffmann war die Sache klar: Wenn Luxemburg eine neue Verfassung erhalten soll, wenn der Staat sich als solcher neu definiert, wenn eine Gesellschaft die eigene Organisation von Grund auf überdenkt, dann muss das Volk die zentralste aller Fragen beantworten: die Frage der Staatsform. Denn alle Macht geht vom Volke aus, das Volk ist der Souverän. Und als Souverän muss es darüber entscheiden, in welcher Staatsform das Leben organisiert werden soll. Kurz: Monarchie oder Republik.

Also reichte der Historiker und ehemalige Konservator des Nationalarchivs im Sommer 2016 eine Petition ein. Das Anliegen: ein Referendum über die zukünftige Staatsform. Doch sein Bestreben blieb erfolglos. Die Petition erhielt lediglich rund 850 Unterschriften und verfehlte damit deutlich das Quorum von 4.500 Unterschriften. Zu einer öffentlichen Anhörung im Parlament kam es nicht.

Hoffmann bedauert das bis heute. Er bleibt der Überzeugung, dass das Volk über die Frage der Staatsform entscheiden muss – gerade vor dem Hintergrund der Verfassungsreform. Als Mitglied der sozialistischen Partei ist er eher republikanisch gestimmt, aber es geht ihm nicht per se darum, die Monarchie abzuschaffen. „Ich glaube, dass die Mehrheit sich wie 1919 für die Monarchie aussprechen würde. Aber dadurch wäre die Monarchie als Institution gestärkt und demokratisch legitimiert.“

Denn Hoffmann verweist auf einen Widerspruch zwischen Monarchie und Demokratie, der so alt ist wie das Verfassungsrecht selbst und bereits von Staatsdenkern der Aufklärung wie Jean-Jacques Rousseau oder John Locke aufgeworfen wurde. Wenn alle Macht vom Volke ausgeht, warum wird das Staatsoberhaupt durch Erbschaft in der Familie Nassau übertragen? Müsste das Volk nicht ein Mitspracherecht haben, wie das bei allen Republiken der Fall ist?

Auch Luc Heuschling, Verfassungsexperte der Universität Luxemburg, spricht von einem Widerspruch. „Die Erbschaftsregelung, wie sie aktuell und auch in der neuen Verfassung vorgesehen ist“, so Heuschling, „ist nicht demokratisch.“ Und sogar Alex Bodry (LSAP), der neben Paul-Henri Meyers einer der Gründerväter des neuen Luxemburgs sein wird, hat in der Vergangenheit „die Monarchie als Fremdkörper in der Demokratie“ bezeichnet.

“Die Erbschaftsregelung in der Verfassung ist nicht demokratisch” Luc Heuschling

Kontradiktionen ausbalancieren

Doch laut Bodry und Heuschling wird der innige Widerspruch durch zwei Aspekte entkräftet. Zum einen ist die konstitutionelle Monarchie durch das Referendum von 1919 legitimiert worden. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg stand Luxemburg vor einer schweren Staatskrise, Republikaner und Monarchisten rangen um die Zukunft des Großherzogtums. Die Versuche, vor genau hundert Jahren die Republik auszurufen, scheiterten und die alten politischen Eliten konnten durch die Ankündigung einer Volksbefragung über die Staatsform zu einem Befreiungsschlag ausholen. Bei der ersten Wahl mit allgemeinem Wahlrecht am 28. September 1919 stimmten rund 80 Prozent für den Erhalt der Monarchie mit Charlotte als Staatsoberhaupt. Der Historiker Michel Pauly spricht deshalb von einer „Monarchie von Volkes Gnaden.“

Zum anderen sind die Befugnisse des Staatsoberhaupts weitgehend beschnitten. Die Verfassung beschränkt die Funktion des Großherzogs heute nur noch auf eine rein symbolische, repräsentative Rolle. Er ist kein politischer Akteur, sondern lediglich ein Ausführender der Regierung, so Heuschling.

Das löse den Widerspruch zwar nicht vollends auf, aber es würde ihn ausbalancieren. Denn Kontradiktionen in Verfassungen seien kein Skandal, nichts Untypisches. Die Stärke eines modernen Textes liege jedoch darin, Gegensätzlichkeiten zu entschärfen. Kurz: Moderne Verfassungen müssen Widersprüche aushalten.

Heuschling, der sich persönlich als Republikaner bezeichnet, sieht deshalb keine staatstheoretische Notwendigkeit, im Rahmen der neuen Verfassung explizit über die Staatsform abstimmen zu lassen. Zudem sei der passende Zeitpunkt dafür verpasst worden. „Die Politik hätte 2015 bei der großen Volksbefragung die Frage stellen müssen.“ Hat sie aber nicht.

Seit rund 14 Jahren läuft bereits der Prozess der Verfassungsreform. Und anders als üblich liegt die Initiative nicht bei der Regierung, sondern bei den Abgeordneten. Um die Verfassung zu ändern, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das heißt, dass im Prinzip ein neuer Text nur mittels Konsens zwischen CSV, LSAP, DP und „déi gréng“ verabschiedet werden kann.

Die Frage der Staatsform ist dabei nie ernsthaft in Betracht gezogen worden. Denn sämtliche Parteien des Parlaments stehen hinter der konstitutionellen Monarchie. Lediglich „déi Lénk“ spricht sich in den Wahlprogrammen für die Abschaffung der Monarchie aus. Und „déi Lénk“ war auch die einzige Partei, die 2015 vorgeschlagen hat, das Volk über diese Frage abstimmen zu lassen.

Mit dem Einzug der Piraten in das Parlament im Oktober 2018 stellt sich nun eine weitere Partei hinter die Idee eines Referendums zur Staatsform. „Das Volk soll zur Frage Monarchie oder Republik befragt werden“, so der Abgeordnete der „Piratepartei“ Sven Clement.

Die symbolische Macht der Monarchie

Doch selbst wenn man das Volk über die Frage der Republik abstimmen lässt, würde sich in einem zweiten Schritt die viel schwierigere, weil konkrete Frage nach der Form der Republik stellen, so die Bedenken von Bodry. Ein Staatspräsident durch Direktwahl wie etwa in Frankreich oder durch eine Mehrheit im Parlament wie in Deutschland. Spätestens im Detail scheiden sich die Geister, sodass eine Einigung als ausgeschlossen gilt, so Bodry.

Doch die meisten Politiker dürften dabei der Überzeugung sein, dass ein Referendum für die Einführung der Republik schlichtweg nicht zu gewinnen ist. Denn die symbolische Macht des Großherzogs ist nicht zu unterschätzen. Die Monarchie ist ein fester Bestandteil der Kultur Luxemburgs. Feiertage, offizielle Ansprachen, Staatsakte, Hymnen oder sonstige Folklore: Der Großherzog ist ein Kristallisationspunkt des nationalen Lebens. Deshalb sehen manche Historiker und Soziologe in ihm auch einen gesellschaftlichen Integrationsfaktor bar jeder Staatsangehörigkeit. Wer etwa in eine Dönerbude geht, wird etwa kein Bild vom Premierminister oder vom Parlamentspräsidenten sehen, sondern vom Großherzog.

Eine Umfrage vom Herbst 2012 bestätigt dieses Bild. Darin waren 70 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Monarchie „grundsätzlich gut für Luxemburg“ ist. Lediglich 29 Prozent bejahten die Aussage: „Ich bin grundsätzlich für eine Republik.“ Die Einigung geht dabei quer durch alle Schichten. Denn auch Wirtschafts- und Finanzeliten können sich auf den Großherzog einigen und preisen dessen Türöffnerfunktion bei internationalen Reisen. Der aristokratische Schein mitsamt höfischem Protokoll beeindrucke immer noch die Mächtigen dieser Welt – insbesondre in nicht demokratisch regierten Staaten.

Die Monarchie in Luxemburg steht demnach weiter auf einem gefestigten Fundament. Eine republikanische Revolution ist nicht in Sicht.