Wir konsumieren zu viel. Zu viel und zu sehr zulasten des Planeten, auf dem wir leben. Die Einsicht ist nicht neu und nutzt bislang meist die Kraft der Worte. In Luxemburg gibt es jetzt auch ein Bild dazu. Eines, das begehbar ist und sich jeder beim “Haus vun der Natur” auf Kockelscheuer anschauen kann.

Viel ist außer dem weiß-roten Absperrband, das sich über die begehbare Fläche zieht, noch nicht zu sehen. Das liegt in der Natur der Natur, die nicht nach dem Prinzip der Schnelllebigkeit funktioniert. Sie braucht Zeit, um etwas wachsen zu lassen. Und man muss ihr entgegenkommen. Der Boden will urbar gemacht werden. Da, wo später Nahrungsmittel wachsen sollen, ist es grün. Eine Pflanzenmischung sorgt momentan ohne Chemie für “Humus”, fruchtbaren Boden. Im Frühjahr wird ausgesät: Obst, Gemüse, Getreide, Futtermittel und vieles mehr. 2.000 Quadratmeter sind es insgesamt und sie reichen aus, um einen Menschen zu ernähren – wenn er seine Lebensweise umstellt. Weniger Fleisch, weniger Zucker und weniger Milchprodukte muss das Ziel sein. Regional, ökologisch und nachhaltig steht stattdessen am Ende der Zielgeraden. Sagt sich so leicht, denn wir alle sind anderes gewohnt.

“Wir haben einen hohen Konsum von Fleisch und Milchprodukten, die hier im Land hergestellt, aber auch exportiert werden”, sagt Raymond Aendekerk, der derzeitige Direktor von Greenpeace Luxemburg und geistige Vater des Projektes. “Andererseits importieren wir das Futter für die Tiere, die Fleisch und Milch liefern”, erklärt er eine der Schizophrenien des “Systems”. Das heißt plakativ: Damit es in Luxemburg beispielsweise überhaupt Milch gibt, muss von woanders das Futter herbeigekarrt werden.

Zum Nachdenken anregen

Eine gesunde Ökobilanz sieht anders aus. “Kein Mensch fragt nach den Konsequenzen, wenn die Milchkühe mit Soja gefüttert werden”, sagt Aendekerk, “und solange ein Markt dafür da war und der Milchpreis gut, ging das ja auch.” Der Preis ist allerdings nicht mehr gut und es wird auch zu viel produziert. Dasselbe gilt für den Fleischkonsum. “Mit diesem Projekt wollen wir den Leuten eine Idee geben, was für eine Fläche man braucht, um sich regional zu ernähren”, sagt Aendekerk. Und: “Wir wollen die Leute dazu ermutigen, darüber nachzudenken, ob man überhaupt mehr als 100 Kilo Fleisch pro Kopf pro Jahr verzehren muss”, sagt er.

“Teilt man die hierzulande verfügbare landwirtschaftliche Fläche durch unsere Einwohnerzahl, stehen jedem 2.000 Quadratmeter Ackerland zur Verfügung”, steht auf dem Schild vor dem Feld. Das entspricht fünf Basketballfeldern oder 200 dicht nebeneinander geparkten Autos. “Die Fläche ist so berechnet, dass die Menschen sich ernähren können, aber klimagerecht, ohne Schaden für die Biodiversität und gesünder”, sagt Aendekerk, “im Moment betreiben wir Raubbau.” Mit dem begehbaren Feld am “Haus vun der Natur” gibt es jetzt ein Bild für Überlegungen, wie der Raubbau gestoppt werden könnte. Dass das Projekt indirekt auch eine Kritik an der aktuellen Landwirtschaft ist, verhehlt er nicht. Andererseits soll es den Konsumenten wachrütteln. “Eigentlich müssten wir noch ein viel größeres Feld abstecken und sagen, diese Fläche braucht ihr aktuell für eure Ernährung”, sagt er. Das lässt aufhorchen – vor allem, wenn das zur Verfügung stehende Land begrenzt ist.

Eine Schwäche hat das Ganze. Die 2.000 Quadratmeter für jeden Einwohner orientieren sich an rund 130.000 Quadratmetern landwirtschaftlicher Fläche in Luxemburg und rund 600.000 Menschen im Land. Bei der Einwohnerzahl wird es aber wohl nicht bleiben.