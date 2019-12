Mehr Menschen in weniger Autos – diese Losung hat Verkehrsminister François Bausch im Rahmen seiner Strategie für nachhaltige Mobilität ausgegeben. Die Fondation IDEA der Handelskammer hatte am Mittwoch zu einer Debatte darüber eingeladen. Die Gastredner: Gerry Wagner, Direktor von Arval, und Julien Honnart, Gründer und CEO des französischen Start-ups Klaxit.

„Ein Phantom“ nennt der Ökonom Vincent Hein die App Co-Pilote – und legt damit den Finger auf die Wunde des Mobilitätsplans der Regierung Bettel-Schneider-Bausch. 73.000 „Autosolisten“ – Menschen, die das Auto alleine nutzen – sollen bis 2025 vom Carpooling überzeugt werden. Co-Pilote ist die App, die diese Mammutaufgabe bewältigen soll. Im Moment ist sie aber hauptsächlich eine Verschwendung von Speicherplatz auf dem Smartphone der Benutzer. Die Regierung räumt ein, dass die App „eingeschlafen“ sei, plant allerdings einen Neustart. Der Grund: Die notwendige Infrastruktur ist noch nicht ausgebaut.

Ecolutis, ein Tochterunternehmen der SNCF, hatte den Zuschlag für die Entwicklung der App erhalten. In Frankreich unterhielt das Unternehmen iDVROOM (sprich Idee-Vruhm) die Anwendung, bis es vom Konkurrenten Klaxit übernommen wurde. Luxemburg hat auf das falsche Pferd gesetzt und befindet sich nun in Verhandlungen mit Klaxit über die Zukunft von Co-Pilote.

Aus diesem Grund wohl war auch Julien Honnart, CEO und Gründer von Klaxit, einer der geladenen Gastredner bei der Debatte „Mobilités de demain au Luxembourg: en route?“, welche die Fondation IDEA der Handelskammer am 4. Dezember organisiert hatte. Der andere Gast war Gerry Wagner, Direktor von Arval. Arval ist eine Tochter der BNP-Paribas-Gruppe und spezialisiert auf die Vermietung und das Leasing von Autos und Fahrzeugflotten an Firmen. Folglich stand für die Teilnehmer der Konferenz von Anfang an fest: „Das Auto bleibt auch in Zukunft ein Transportmittel, an dem niemand vorbeikommt.“ Jede andere Devise wäre ein Eingeständnis der eigenen möglichen Obsoleszenz.

Die Betriebe als Wegbereiter

Die Probleme bei der Nutzung von Carsharing-Angeboten sind bekannt: Fahrer haben keine Lust, ihr Auto, als Erweiterung ihres privaten Raums, mit Fremden zu teilen, Mitfahrer haben Angst, ohne Rückfahrgelegenheit in der Pampa zu stehen. Beides ist nachvollziehbar, beides ist aber auch Ausdruck eines hoch individualisierten Freiheitsverständnisses, das in der Verfügungsgewalt über ein Auto seinen Ausdruck findet. Es ist also Teil der „Autofahrerkultur“. Wie Honnart erklärt, hat das Mitfahrportal blablacar in Frankreich einen Kulturwandel eingeleitet. In Luxemburg ist man davon noch weit entfernt.

Honnart skizziert drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit das Carpooling funktioniert. Erstens brauche es eine zentrale, digitale Infrastruktur, die funktional und leicht zu bedienen ist. Zweitens bedürfe es finanzieller Anreize, um Autofahrer dazu zu bewegen, ihr Fahrzeug für Mitfahrer zu öffnen – seien es steuerliche Vergünstigungen, seien es Beiträge von den Mitfahrern. Diese dürfen allerdings nicht mehr kosten als der öffentliche Transport, der in Luxemburg ja bald kostenfrei sein soll. Und zu guter Letzt sollen sich die Fahrgemeinschaften im Idealfall aus Mitarbeitern desselben Betriebs – oder zumindest des Nachbarbetriebs – zusammensetzen, um ein Vertrauensverhältnis zu begründen.

Die Frage, ob die steuerlichen Vorteile aus dem Leasing nicht der Reduzierung des Individualverkehrs und der damit entstehenden CO 2 -Belastung im Weg stehen, verneint Wagner von Arval. „Die Firmenwagen sind im Durchschnitt kleiner und sauberer als die Privatfahrzeuge – schlicht, weil sie schneller ersetzt werden.“ Dass die Geschäftsfahrzeuge dann als Gebrauchtwagen weiterverkauft werden und so trotzdem auf der Straße bleiben, ebenso wie die künstlich aufgeblähte Nachfrage, die durch das schnelle Ersetzen der Autos entsteht, wird in der Debatte nicht erwähnt. Vielmehr sind sowohl Honnart und Wagner der Ansicht, dass die Betriebe und ihre Flotten die Wegbereiter des Carsharings sein müssen.

Frankreich ist nicht Luxemburg

Honnart hebt hervor, dass Klaxit bereits mit der Hälfte der CAC-40-Unternehmen zusammenarbeitet, um betriebsinterne Lösungen der Mitarbeitermobilität zu gewährleisten. Auch ein Vertragsabschluss mit der Stadt Nantes hat der junge Unternehmer in der Tasche: In der nordfranzösischen Großstadt wird Klaxit Ende des Jahres vollständig in das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs integriert. Um die Sicherheit der Mitfahrer zu gewährleisten, bietet Klaxit zudem eine Garantie an: Falls die angepeilte Mitfahrgelegenheit ausfällt, findet die App einen anderen Fahrer oder bezahlt bis zu 50 Euro Fahrtkosten für ein Taxi.

Luxemburg weist dagegen einige Besonderheiten auf, gerade durch die Situation als Arbeitgeberland für Grenzgänger aus der Großregion. Honnart räumt ein, dass eine Rückführung von Mitfahrern nach Metz oder Namur eher schwierig zu bewerkstelligen sei. Auch die Integration in einen kostenlosen, öffentlichen Nahverkehr wird das Unternehmen vor Probleme stellen, da auf diese Weise die kooperierenden Betriebe oder der Staat die Fahrer bezahlen müssten, die ihr Privatfahrzeug für Fahrgäste zur Verfügung stellen. Und die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geforderte Flexibilisierung der Arbeitszeiten steht im Widerspruch zu der flächendeckenden Verfügbarkeit von Mitfahrgelegenheiten.

Zurzeit sieht es nicht so aus, als würde es gelingen, die „Autosolisten“ zu „konvertieren“. Andere Modelle zur Entschärfung des täglichen Verkehrschaos, beispielsweise Telearbeit und flexiblere Arbeitszeiten, wurden im Rahmen der Debatte nur gestreift, wirken insgesamt aber erfolgversprechender – und passen vermutlich auch besser in das Konzept von individueller Freiheit, dessen Symbol das Auto immer noch ist.