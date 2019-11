Wissenschaftler von Google erklären, sie hätten zum ersten Mal in einem richtigen Experiment demonstriert, dass Quantencomputer klassischen Computern überlegen sind. Die Konkurrenz sagt: So gut wie dargestellt ist der Quantencomputer von Google gar nicht.

Die Google-Wissenschaftler behaupten, dass ihr Quantencomputer eine Aufgabe in 200 Sekunden gelöst habe, für die der schnellste Supercomputer der Welt 10.000 Jahre brauchen würde. Falls das stimmt, dann haben die Forscher einen Meilenstein erreicht, der in der Fachwelt „Quantum Supremacy“ (dt.: Überlegenheit von Quanten) genannt wird.

Die Idee, Quantencomputer zu nutzen, gibt es bereits seit mehreren Jahrzehnten. In den 1980er Jahren wurde sie von dem russischen Mathematiker Juri Manin und dem Amerikaner Richard Feynman entwickelt. Quantencomputer funktionieren fundamental anders als alle klassischen Computer; sie zu bauen, ist derzeit noch sehr kostspielig und aufwendig.

Mehr als Nullen und Einsen

Klassische Computer speichern und verarbeiten Daten in Form von “0” und “1”. Die Transistoren auf dem Prozessor eines Computers können zum Beispiel entweder unter Spannung stehen oder auch nicht. Ein Bereich auf einer Festplatte kann in die eine oder die andere Richtung magnetisch polarisiert sein. Ein Bit kann entweder “0” oder “1” sein.

Quantencomputer machen sich die Gesetze der Quantenmechanik zunutze. Die Quantenmechanik beschreibt die Naturgesetze, denen winzigste Objekte wie etwa Atomteilchen gehorchen. In der Quantenwelt treten Phänomene auf, die es in der großen Welt nicht gibt. Darunter die Quantenverschränkung und die Superposition. Quantencomputer machen sich diese zunutze und verwenden keine Bit, sondern Qubit (kurz für Quanten-Bit). Diese Qubits können nicht nur die Werte “0” oder “1” annehmen, sondern auch “überlagerte Zustände”. Das eröffnet den Wissenschaftlern eine völlig neue Welt. Mit Qubits sind Schaltungen möglich, die mit Bits nicht möglich sind. Dabei entsprechen n Bits 2n Qubits. Die Rechenleistung eines Quantencomputers steigt also exponentiell mit jedem weiteren Qubit.

In der Theorie sind alle Aufgaben, die mit einem Quantencomputer ausgeführt werden können, auch mit einem klassischen Computer möglich. Allerdings bräuchten klassische Computer Jahre, wenn nicht Jahrhunderte für die gleiche Aufgabe. Moderne Verschlüsselungstechniken zum Beispiel sind nicht deshalb sicher, weil es unmöglich ist, sie zu knacken, sondern weil Supercomputer Jahrhunderte brauchen, würden um sie zu knacken.

In der Theorie waren sich Wissenschaftler schon lange sicher, dass Quantencomputer funktionieren können. In der Praxis ist der nun von Google erbrachte Nachweis wichtig, weil er zeigt, dass es keine versteckten physikalischen Gesetze gibt, die verhindern, dass Quantencomputer funktionieren, schreiben die Wissenschaftler in ihrer Arbeit, die im Oktober offiziell im Fachblatt Nature veröffentlicht worden ist. Zuvor war die Arbeit bereits im Internet herumgegeistert.

Nicht so toll wie behauptet

Kurz nach der Veröffentlichung meldete sich der Computerkonzern IBM zu Wort. Das Unternehmen aus New York forscht genau wie Google an Quantencomputern und hat genau wie Google einen Prozessor mit 53 Qubits gebaut. IBM zeigte sich allerdings wenig begeistert von der Leistung der Konkurrenz. Der Firma zufolge übertreibe Google, wenn es behaupte, ein klassischer Computer bräuchte für die Aufgabe, die dem Quantencomputer gestellt worden ist, 10.000 Jahre.

Die Google-Wissenschaftler haben angenommen, dass einem klassischen Supercomputer schnell die RAM (Arbeitsspeicher des Computers) ausgehen würden, um die Berechnungen durchführen zu können, und er deshalb auf platzsparende, aber zeitraubende Umwege zurückgreifen müsste, um zum Ergebnis zu kommen. IBM argumentiert, dass ein klassischer Computer, der clever auf die Aufgabe abgestimmt worden ist, die Aufgabe in zweieinhalb Tagen erledigen könnte.

Der Begriff „Quantum Supremacy“ wurde 2012 vom theoretischen Physiker John Preskill eingeführt. Anfang Oktober reagierte Preskill in einem Artikel im Quanta-Magazin kritisch auf die Ankündigung von Google. Der Begriff „Quantum Supremacy“ – nicht aber das Konzept – sei aus zwei Gründen kontrovers: Erstens erinnere es an „White Supremacy“ (dt: weiße Vorherrschaft) und damit an einen abstoßenden politischen Standpunkt. Zweitens verschlimmere der Begriff die ohnehin schon übertriebene Berichterstattung. Letzteres habe er, Preskill, vorhergesehen, Ersteres nicht. Er habe den Begriff damals gewählt, weil es allen anderen Ideen, die er hatte, an „Wumms“ gefehlt habe.

Foto: Lars Plougmann/CC BY-SA 2.0 Ein Quantencomputer der Firma IBM

Mit seiner Ankündigung unterstreiche das Google-AI-Quantum-Team seinen Punkt, so Preskill. Er gratuliert den Forschern zu ihrer Leistung, kritisiert aber, dass die Aufgabe speziell und sorgsam ausgewählt wurde, um die Überlegenheit des Quantencomputers zu beweisen. Das Ergebnis sei dennoch bedeutsam. Nun, da bewiesen sei, dass solche Computer funktionieren, könne man sich daran machen, nützliche Anwendungen dafür zu entwickeln. 2012 habe er die Frage gestellt, ob es sehr, sehr schwer sei, einen Quantencomputer zu betreiben, oder lächerlich schwer. „Die neuerliche Leistung des Google-Teams stimmt uns zuversichtlich, dass der Umgang mit Quantencomputern lediglich sehr, sehr schwer ist“, schreibt Preskill. „Wenn das wahr ist, werden in den nächsten Jahrzehnten eine Fülle von Quantentechnologien das Licht der Welt erblicken.“

Falsch verstanden

IBM fügt dem hinzu, der Begriff „Supremacy“ (dt: Überlegenheit) würde fast immer falsch verstanden werden. Dieses Wort in einem Titel erwecke falsche Erwartungen. Quantencomputer könnten klassische Computer niemals komplett übertrumpfen, sondern würden vielmehr in Zukunft Hand in Hand mit ihnen arbeiten.

William Fefferman von der University of Chicago bewertet die Leistung des Google-Teams trotz der Kritik positiv. „Worauf es ankommt, ist, dass die Maschine von Google ein Rechenproblem auf eine fundamental andere Art und Weise gelöst hat als ein klassischer Computer. Dieser Unterschied bedeutet, dass jedes Mal, wenn der Quantencomputer um einen einzigen Qubit wächst, ein klassischer Computer doppelt so groß sein muss, um mitzuhalten. Wenn der Quantencomputer 70 Qubits erreicht – das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren passieren –, müsste ein klassischer Computer so groß wie eine Stadt sein, um mitzuhalten“, sagte er dem Quanta-Magazin.

Wissenschaftler hoffen, in Zukunft Quantencomputer in einer Vielzahl von Gebieten einsetzen zu können. Obwohl es noch früh ist, denken Forscher über Anwendungen nach, die von der Gentechnik über die Cybersicherheit bis hin zur Simulation von Atomen reichen.