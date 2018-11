Sie lässt sich den Mund nicht verbieten. Erhebt das Wort. Wenn auch vielleicht anders, als man vermuten würde. Um sich Gehör zu verschaffen, setzt Nicole Sibenaler ihre beiden Hände ein. Und es scheint geklappt zu haben, denn die gehörlose Behindertenrechtsaktivistin hat als DP-Politikerin bei den Parlamentswahlen viel Zuspruch erfahren. Das Tageblatt sprach mit ihr über eine behinderte luxemburgische Politik, Engagement und Barrieren.

Nicole Sibenaler spricht nicht in Rätseln, sondern Bildern; Gesamtkunstwerken, möchte man fast sagen. Die von ihr verwendete Gebärdensprache impliziert unzählige Handbewegungen, denen es auch ohne Worte nicht an Nachdruck fehlt. „Mir ist wichtig, dass nicht irgendwer mehr oder weniger wert ist als ein anderer.“ Sie zeichnet nicht nur durch ihre Gestik Porträts einer komplexen Situation. Auch ihre sinnbildlichen Aussagen erlauben es ihr, sich so verständlich zu machen, dass man genau versteht, was sie meint: „Das eine Ei ist weiß, das andere braun, der Inhalt ist dennoch derselbe.“

So wird es auch für Personen, welche diese Sprache nicht beherrschen, möglich, zumindest in Bezug auf die Grundbotschaft zu folgen, denn sie kommuniziert auf inklusive Art und Weise, arbeitet mit Bildern, Symbolen und Metaphern, die man länderübergreifend kennt.

Umso absurder mutet es an, dass jene, die bewusst Menschen in die Kommunikation integrieren möchte, seit Jahren darum kämpfen muss, selbst nicht ausgeschlossen zu werden. Nun haben sie und die Menschen, für die sie sich einsetzt, an Visibilität gewonnen. Durch das Resultat der Parlamentswahlen.

Es ist keineswegs nur eine luxemburgische Spezialität, vor wichtigen ...