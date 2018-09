… ist Antisemit. Ein Schlachtruf, gebrüllt in Deutschland am Freitagabend. Es war mal wieder Neonaziaufmarsch. Und es war mal wieder kaum Polizei im Einsatz. In einem rechten Blog heißt es dazu, “fußläufig waren keine uniformierten Polizisten eingesetzt”. Man “begrüße” das.

Ach, ja, der Osten, könnte es nun heißen. Aber die beschriebenen Szenen trugen sich in Dortmund zu. Mehr Westen geht nicht in Deutschland. Dortmund, einst gerne als “Herzkammer der Sozialdemokratie” bezeichnet, hat schon länger sein Neonaziproblem, auch unter den ach so tollen Fußballfans des BVB tummeln sich viele Rechte. Das Problem ist demnach nicht neu und auch nicht aus der Welt zu kriegen. Ewiggestrige wird es immer geben, im Osten wie im Westen.

Neu ist deren offensichtliche Duldung im öffentlichen Raum durch die Staatsgewalt. Chemnitz ist nicht mal einen Monat her, schon zeigt sich dieses Versagen erneut. Das stets latent nervöse Deutschland wirkt gerade besonders nervös. Seit sich Innenminister Seehofer im Frühsommer eine Flüchtlingskrise gezimmert hat, wackelt in Berlin die Koalition. Der Fall Maaßen ist in dieser Entwicklung nur ein Kapitel. Zwischenzeitlich will ein Energiegigant ein paar Hippies von Bäumen holen und schon rücken Hundertschaften aus. Einige Polizisten schießen davor noch Selfies in Kampfmontur – es sieht wie Vorfreude aus, endlich ein paar “Linke” zu zerdeppern.

Wer Deutschland liebt, sollte ihm vielleicht Folgendes mit auf den Weg geben: Scheuch deine Nazis wieder in ihre Keller, sie stehen dir noch viel schlechter zu Gesicht als allen anderen Staaten.

Das würden wir “begrüßen”.