Von André Feller

15.408 „Jongen“ wurden damals gegen ihren Willen in die verhasste Wehrmachtsuniform gesteckt. 1.900 Zwangsrekrutierte aus Luxemburg gerieten an der Ostfront in russische Gefangenschaft. 1.004 junge Luxemburger kamen ins Lager 188 nach Tambow, das sich rund 420 Kilometer südöstlich von Moskau befand. Über 500 „Tambower Jongen“ wurden am 5. November 1945, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, am Bahnhof Luxemburg von ihren Angehörigen empfangen.

Am Samstag traf sich die „Amicale des anciens de Tambow“ zum traditionellen „Tambower Tag“. Seit Gründung der Amicale findet die Jahreshauptversammlung am ersten Samstag nach dem 5. November statt. Vor 74 Jahren kehrten die „Tambower Jongen“ zurück in die Heimat. Geblieben sind Erinnerungen und eine große Familie – im Mittelpunkt ein überwältigender Zusammenhalt, wie man ihn in der heutigen Gesellschaft kaum noch findet.

1.004 „Tambower Jongen“

Die diesjährige Generalversammlung war von ergreifenden Emotionen geprägt. Der Vorstand besteht nämlich nur noch aus Mitgliedern der zweiten und dritten Generation. Vergangenes Jahr verstarben Jos Steichen und Jemp Dohm, die letzten Zeitzeugen, die im Vorstand vertreten waren. Nachdem der langjährige Präsident Gaston Junck verschied, übernahm Paul Scholer die Geschicke der Vereinigung. Die noch etwa 15 lebenden Zeitzeugen haben die Kraft nicht mehr, an der Jahresversammlung teilzunehmen. Dennoch setzen die Nachfahren die Aufgaben ihrer Väter fort, wie Paul Scholer in einem Gespräch mit dem Tageblatt verriet.

2015 fand eine Ausstellung am hauptstädtischen Bahnhof statt (Foto: Editpress/François Aussems)

Das 75. Jubiläum der Rückkehr der über 500 „Tambower Jongen“ steht bevor. Im kommenden Jahr findet eine Gedenkzeremonie am Bahnhof Luxemburg statt. Geplant sind zudem eine Ausstellung sowie eine Publikation. Gewidmet ist die Broschüre den 1.004 „Tambower Jongen“. Zusammen mit Historikern der Uni Luxemburg wird die Geschichte rund um das Lager und das Leben der Insassen aufgearbeitet. Ergänzt wird die Publikation durch zuvor aufgezeichnete Gespräche mit den Zeitzeugen sowie den Nachfahren und durch eine DVD. Zudem gibt es Pläne, eine Rose auf den Namen „Tambower Jongen“ zu taufen – und die Vorstandsmitglieder setzen ihre Aufklärungsarbeit an Schulen fort, im Kampf gegen das Vergessen.

Keine Nachwuchsprobleme für die Amicale

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ging Josy Lorent, Präsident des „Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale“, auf die Zwangsrekrutierung von 3.614 Luxemburger Frauen ein. Jean-Claude Muller, Leiter der Abteilung „Mémoire“ im Staatsministerium, gab Erklärungen zur Absage einer Briefmarkenausgabe zum Anlass des 75. Jubiläums der Rückkehr der „Tambower Jongen“.

Ein Vertreter der russischen Botschaft richtete seine Grußworte an die Anwesenden. Guido Lessing von der Uni Luxemburg stellte seine Pläne bezüglich des luxemburgisch-russischen Studentenaustauschs vor. Mit zwei Neuzugängen im Vorstand, Ennesch Paul und Lucas Renée, ist die Amicale auch für die Zukunft gut aufgestellt.