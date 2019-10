Kreativität kann sehr ansteckend wirken. Besonders dann, wenn die Türen zum Universum der Kreativ- und Kulturschaffenden weit offen stehen. So wie am Sonntag im „1535° Creative Hub“ in Differdingen. Beim sechsten Tag der offenen Tür im 2014 eröffneten Kreativzentrum entfalteten die rund 70 Unternehmen (um die 500 Personen) ihr ganzes schöpferisches Potenzial. Konferenzen, digitale Installationen, Konzerte und sonstige Darbietungen rundeten das Programm ab.

Hunderte von Besuchern konnten sich bis in die Abendstunden in den früher von ArcelorMittal genutzten Gebäuden davon überzeugen, wie Kreativität sich entwickelt, wenn man ihr den nötigen Raum zur Verfügung stellt. Insgesamt 16.000 Quadratmeter sind es heute. Es werden etliche tausend mehr sein, wenn das dritte Gebäude fertig umgebaut ist. Dort sollen u.a. Studios für größere Produktionen geschaffen werden.

Eine 2017 mit dem Wirtschaftsministerium abgeschlossene Konvention hat den „1535°“ fest in der Luxemburger Kreativ- und Kulturlandschaft verankert und regelt seine Missionen. Ziel, so Direktorin Tania Brugnoni, ist es nach wie vor, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der jeder von dem anderen lernen kann. Man redet miteinander, arbeitet zusammen, diverse Kompetenzen begegnen sich und schaffen etwas Neues.

Einen pädagogischen Auftrag hat das Zentrum aber auch, nämlich, vor allem jungen Menschen, einen Blick hinter die Kulissen der Kreativwirtschaft zu erlauben und ihnen zu zeigen, wie wichtig und vielseitig diese Berufe sind, die unseren Alltag verschönern.