Als Dienst der Staatsanwaltschaft gehört der „Service central d’assistance sociale“ (SCAS) zur Gerichtsverwaltung. Im Auftrag der Justiz arbeitet er zum Beispiel im Bereich des Jugendschutzes oder der Resozialisierung von Verurteilten. Menschen, die Opfer einer Straftat wurden, dürfen sich direkt an den SCAS wenden und Hilfe erwarten.

„Teamarbeit wird beim SCAS heute großgeschrieben“, sagt Marie-Claude Boulanger, die am 1. Mai 2016 den „Service central d’assistance sociale“ als Direktorin übernommen hat. Dieser Dienst, der zur Generalstaatsanwaltschaft gehört, zählt heute 112 Mitarbeiter. Gegründet wurde er vor etwas über 40 Jahren auf Initiative des damaligen LSAP-Justizministers Robert Krieps.

Seit 1998 ist der SCAS mit seinem “Service d’aide aux victimes” auch eine Anlaufstelle, für Menschen, die Opfer oder Zeugen einer Straftat wurden. Dazu gehören beispielsweise häusliche Gewalt, Körperverletzung oder sexueller Missbrauch – eigentlich alle Arten von Fällen, in denen körperliche oder psychische Gewalt im Spiel ist.

Hilfe auf Termin

Jeder Erwachsene und Minderjährige, der Opfer einer Straftat wurde, kann anrufen und einen Termin in den Büros des SCAS vereinbaren. In verschiedenen Fällen kann es eine erste Hilfestellung bei den Betroffenen zu Hause geben. An den SCAS wird ebenfalls verwiesen, wer sich als Opfer an die Polizei oder das Sozialamt seiner Gemeinde wendet. Um die Anlaufstelle zu kontaktieren, muss man keine Strafanzeige erstattet haben.

Den Termin erhält man im Prinzip innerhalb von wenigen Tagen. Dann wird man von Fachpersonal empfangen, von Psychologen zum Beispiel, die eine zusätzliche Ausbildung unter anderem in Psychotherapie haben. Nach einem ersten Gespräch wird Bilanz gezogen und eine den Anforderungen entsprechende Hilfe angeboten. Das kann eine Begleitung bei Behördengängen sein, zur Polizei, wenn Anzeige erstattet werden soll, oder auch zum Gerichtsprozesse. Es kann aber auch eine Anleitung zur Selbsthilfe sein oder eine Therapie, um das Trauma einer erlebten Straftat besser zu verkraften.

Fast 400 haben sich dieses Jahr gemeldet

Immer mehr Menschen wenden sich an den SCAS. 2018 hatten noch 333 Frauen, Männer und Minderjährige Hilfe gesucht. Zum 31.10.2019 ist diese Zahl bereits auf 372 gestiegen. In den meisten Fällen geht es um sexuellen Missbrauch, Körperverletzung oder häusliche Gewalt. Hervorzuheben ist allerdings, dass die “Aide aux victimes” das SCAS kein direkter Notdienst ist. Außerdem ist er nicht die passende Anlaufstelle für Opfer von Autounfällen.

Neben der Hilfe für Opfer einer Straftat übernimmt der SCAS aber noch weitere Aufgaben, diese allerdings nur mit einem Mandat der Justizbehörden. Dazu gehört beispielsweise die Betreuung von Menschen, die auf Bewährung aus der Haft entlassen wurden.

Rückfälle vermeiden

Diese Arbeit geschieht im Rahmen der Resozialisierung eines Verurteilten. Sie beginnt bereits während der Haftzeit, um den Übergang in die Freiheit vorzubereiten, beispielsweise im Rahmen begleiteter Freigänge. Ziel aller Begleitmaßnahmen ist es, die Menschen nach dem Gefängnisaufenthalt vor Rückfällen zu bewahren. Die Bewährungshelfer unterstützen die Betroffenen bei der Arbeitssuche, verschiedenen Behördengängen und verweisen ebenfalls auf Anlaufstellen für Unterkünfte. Der SCAS achtet auch darauf, dass die Bewährungsauflagen eingehalten werden.

Allgemein bestünde bei der Resozialisierungsarbeit noch Luft nach oben, meint Marie-Claude Boulanger. Zurzeit laufen Gespräche darüber, was man verändern und verbessern könne. Diskutiert wird beispielsweise über sogenannte Transitionshäuser, Häuser also, in denen Menschen, die aus der Haft entlassen werden, aber über keine eigene Wohnung verfügen, vorübergehend unterkommen können. In Luxemburg gibt es solche Unterkünfte noch nicht. Eine Vergrößerung der bestehenden Einrichtungen mit Notfallzimmern wird ebenfalls angedacht.

Schutz für Kinder

Eine andere Aufgabe ist die Hilfe und Betreuung von schutzbedürftigen Kindern. Im Rahmen des Jugendschutzgesetzes überprüft der SCAS, ob die geistige und körperliche Gesundheit, die soziale und moralische Entwicklung der jungen Menschen garantiert sind. Wenn ein Kind Spuren einer Misshandlung zeigt, die Schule schwänzt, mit Drogen erwischt wird oder eine Straftat begangen hat und die Staatsanwaltschaft benachrichtigt wird, dann kann auch der SCAS eingreifen.

Um seine Mission zu erfüllen, nimmt der SCAS Kontakt mit allen relevanten Stellen auf, mit der Schule und Familienmitgliedern zum Beispiel. Dazu gehören auch Hausbesuche. Es folgen intensive Gespräche. Anschließend erstattet der SCAS dem Jugendrichter und der Jugendstaatsanwaltschaft Bericht, in dem die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der weiteren Betreuung erörtert werden.

Der SCAS braucht Platz

Das Wohl des Kindes steht an erster Stelle, betont Marie-Claude Boulanger. So wird heute, anders als vielleicht früher, auch verstärkt darauf geachtet, dass Kinder und Jugendliche mithilfe von familienunterstützenden Begleitmaßnahmen in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können – außer natürlich es drohen ihnen dort Gefahren.

Die Arbeit im Rahmen des Jugendschutzgesetzes nehme eher zu als ab, so die Direktorin des SCAS. Da Probleme oft bereits in der Grundschule deutlich werden, häufen sich die Anfragen auf Überprüfung. Die Arbeit des SCAS verlangt nach einer gewissen Intimität, besonders in den Räumlichkeiten in der Stadt. Dort herrscht aber akuter Platzmangel, und dies nicht erst seit gestern.

„Unzumutbare Arbeitsbedingungen“

Zu viele Mitarbeiter müssen sich ein Büro teilen, sodass Telefongespräche mit SCAS-Kunden und Professionellen nicht mehr der notwendigen Diskretion unterliegen und in der ständigen Geräuschkulisse die schriftliche Berichterstattung kaum mehr möglich ist, kritisiert Boulanger. Für Neueinstellungen fehlen Büros, sodass auf die Besprechungsräume ausgewichen werden muss, die jedoch nicht genügend abgesichert sind.

Bereits im Juni 2017 hat die SCAS-Direktorin via Generalstaatsanwaltschaft und Justizministerium einen Antrag gestellt, um das vierte Stockwerk im Sitz des Dienstes nutzen zu können. Seit September 2018 steht es leer und seit Juni 2019 liegen auch die Pläne für die Neugestaltung der Büros vor. Allerdings können die Arbeiten bislang nicht anlaufen, da eine wichtige Unterschrift des Finanzministeriums fehlt.

Die Arbeitsbedingungen nennt Marie-Claude Boulanger unzumutbar. Schlimm sei auch, dass die Büros nicht genutzt werden können, während der Staat aber trotzdem für die Miete aufkommen müsse. Der SCAS kann telefonisch unter der Nummer 47 58 21-1 erreicht werden.