Georges Jacobs ist kein Unbekannter in Luxemburg. Als Präsident des Jägerverbandes positioniert er sich immer wieder mit medienwirksamen Aussagen und sucht die Konfrontation mit Politikern. Das scheint ihm aber nicht mehr zu genügen. Jacobs will sich stärker einmischen und strebt die Gründung einer Partei an. Am Wochenende schaltete er eine Anzeige im Luxemburger Wort, in der er erklärte, dass er eine Bewegung nach dem Vorbild der französischen “La République en Marche” ins Leben rufen will und dafür nach Unterstützern sucht.

Dass Emmanuel Macron in Frankreich gerade stark unter Beschuss steht, scheint Jacobs nicht zu stören: “Die Größe eines Mannes misst sich nicht an seinen Erfolgen, sondern an den Problemen, die er überlebt”, sagt er. Auch sonst findet Jacobs im Gespräch mit dem Tageblatt nur wohlwollende Worte für den französischen Präsidenten.

“Ich bin ein Bewunderer von Etienne Schneider”

Neben dem Format sollen auch die Ideen von Macron übernommen werden. “Die Bewegung soll stark proeuropäisch sowie gesellschaftspolitisch freiheitlich sein”, sagt er. Auch soll “aus jedem Luxemburger ein potenzieller Unternehmer gemacht werden”. Dafür müsse der Aspekt der Partei auf Dauer überwunden werden, weil er Energie koste und keinen Mehrwert generiere.

Neben Macron nennt der Allgemeinmediziner aus Colmar-Berg auch den luxemburgischen Vizepremier- und Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) als eines seiner großen Vorbilder. In einem Interview hatte Schneider vor einem halben Jahr auf eine Frage zu “En Marche” geantwortet, dass er sich bei einem Sieg der CSV bei den Parlamentswahlen im Oktober ein linkes Bündnis vorstellen könne, um den konservativen Parteien entgegentreten zu können. Die Idee verlief im Sand, weil die anderen Parteien skeptisch waren.

Doch bei Jacobs kam sie an. “Ich bin ein Bewunderer von Etienne Schneider, und wenn so ein intelligenter Mann darüber nachdenkt, dann muss an der Idee etwas dran sein”, schwärmt Jacobs.

“Jetzt oder nie”

Bisher haben sich 40 Personen gemeldet. “Nicht nur Sympathisanten, sondern auch Menschen, die ernsthaft mitarbeiten wollen”, sagt Jacobs. Das Ziel sei es, Listen in allen vier Bezirken aufzustellen. Dafür bräuchte Jacobs 60 Personen, die bereit sind, zu kandidieren. Bis zum 15. August hat er Zeit, dann müssen die Listen eingereicht werden. Darauf angesprochen, ob es nicht etwas zu spät sei, sagt Jacobs: “Es ist jetzt oder nie.”

Finden sich genug Interessenten, dann soll in zwei Wochen eine Versammlung stattfinden, bei der die weiteren Schritte besprochen werden. Ihm ist bewusst, dass das ganze Unterfangen auch schiefgehen könnte. “Wenn es nichts wird, sind wir zwar traurig, dann haben wir es aber wenigstens probiert”, meint er. “Dann gehen wir zusammen etwas trinken und braten eine Grillwurst.”