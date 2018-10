Beeinflusst das Wetter das Wahlverhalten? Mit dieser Frage beschäftigten sich tatsächlich jahrelang Politologen, Psychologen und Ökonomen. Zu einer abschließenden, wissenschaftlichen Schlussfolgerung kamen sie allerdings nicht.

So ist unser Titel, nach bewährter Bauernregel-Manier, nicht zu ernst zu nehmen.

Immerhin gibt es aber Indizien dafür, dass in Ländern, in denen Wahlpflicht herrscht, in denen also auch Menschen zur Wahl gehen, die sich keinen Deut um Politik, um Parteien oder um Inhalte von Programmen scheren, eine schwache Korrelation zwischen dem Wahlverhalten und dem Wetter existiert.

Dies scheint wohl auch empirisch nachvollziehbar zu sein: Das Wetter beeinflusst die Laune und gut gelaunte Menschen, die ansonsten kein Verhältnis zur Parteienlandschaft haben, könnten dazu neigen, ihre positiven Gefühle auf die aktuell Regierenden zu übertragen.

Spekulativ …

Eines ist sicher: Wetter hat Auswirkung auf die Kleidung

Dies ist aber eher spekulativ, oder wie Sebastian Gubernator am 23. September 2017 in der Welt schrieb: “Eine entscheidende Auswirkung wird das Wetter am Sonntag auf jeden Fall haben: Auf die Kleidung für die Abstimmung.”

In Ländern ohne Wahlpflicht gehen bei schlechtem Wetter weniger Menschen in die Lokale: Für diese nahe liegende Schlussfolgerung müssten Wissenschaftler sich nun wirklich nicht bemühen; sie tun es dennoch. “Mit zehn Millimetern Regen zeigt sich in den Daten eine Reduktion der Wahlbeteiligung um 1,2 Prozentpunkte bei den Kommunalwahlen und 0,5 Prozent bei den Landtagswahlen”, so eine Aussage der in Nordrhein-Westfalen von Ökonomen des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung durchgeführten Studie (ebenfalls in der Welt veröffentlicht).

Außer Veränderungen bei der Wahlbeteiligung gibt es demnach keine beweisbaren Auswirkungen auf das Wahlverhalten durch das Wetter.

Oder wie ein Politologe uns gegenüber meinte: “Es sind auch Studien denkbar, die aufzeigen, dass die CSV immer dann gewählt wird, wenn Bäcker X aus Y sein Brot verbrennt …”