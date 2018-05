Von Olivier Halmes

Auch in diesem Jahr kamen wieder tausende Portugiesen und Kapverden nach Wiltz. Seit nun mehr als 50 Jahren findet einmal jährlich zu Christi Himmelfahrt in dem Öslingstädtchen eine große Wallfahrt zu Ehren der heiligen Jungfrau statt. Was einst, 1968 als Prozession für Maria von Fatima begann, hat sich im Lauf der Zeit dabei zu einem regelrechten Volksfest entwickelt.

In Portugal herrscht ein großer Marienkult. Laut christlicher Geschichtsschreibung soll im Jahre 1917 den Kindern Lucia, Francisco und Jacinta im Ort Fatima die heilige Jungfrau Maria erschienen sein. Als in den 1960er Jahren die Immigration aus Portugal und den Kapverden zunahm, brachten sie die Verehrung der heiligen Maria von Fatima mit nach Luxemburg. Auf der Suche nach einem Ort um auch hier ihre Wallfahrt abhalten zu können, wurden sie im Ösling fündig. Seit dem Jahr 1958 befindet sich “Op Bässent“ oberhalb von Wiltz ein Kreuzgang mit einer Marienstatue. Errichtet wurde der heilige Ort von den Einwohnern aus Wiltz.

Was 1968 als Prozessionen begonnen hatte, ist heute eine Mischung aus Wallfahrt und Volksfest geworden. Schon auf dem Weg nach Wiltz, sieht man viele Familien entlang der Straße grillen und zelten. Der Geruch von gebratenen Hähnchen und Sardinen setzt sich als blaues Band bis in die Ortschaft hinein fort. Auch hier wird überall gepicknickt. Der Tag ist für viele eine gute Gelegenheit geworden, um gemeinsam mit Familie und Freunden zu feiern.

Auch wenn ausgelassene Volksfeststimmung in Wiltz herrschte, sind die Portugiesen und Kapverden in ihrem Herzen ein tiefreligiöses Volk geblieben. Eine lange Schlange von Pilger reihte sich dann auch in der Kirche von Niederwiltz ein, um vor der Statue der Maria eine Kerze zu entzünden oder Blumen niederzulegen. Gegen 14.30 Uhr setzte sich der große Zug von betenden Menschen in Richtung “Op Bässent“ in Bewegung. In diesem Jahr wurde die Prozession von Erzbischof Jean-Claude Hollerich und Jorge Ferreira da Costa Ortiga, dem Erzbischof von Braga geführt. Die 51. Wallfahrt in Wiltz stand diesmal unter dem Motto : “Priez pour la paix“.