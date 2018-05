Das erste Mobilitätskonzept Modu (2012) hat einen Nachfolger: Modu 2.0 versucht Perspektiven für den Verkehr im Lande zu bieten und die Nutzer der verschiedenen Transportmittel, die „Bewegten“ also, zu sensibilisieren und so als potenziellen Teil der Lösung mit einzubeziehen.

Ziel von Modu 2.0, das am Dienstag von Nachhaltigkeitsminister François Bausch präsentiert wurde, ist es, bei zunehmendem Verkehr bis 2025 weniger Staus während der Hauptverkehrszeiten zu haben. Der quasi schon reflexartige Ruf nach mehr Infrastruktur der im Stau blockierten Autofahrer oder der verspäteten Zugreisenden wird dabei konsequent hinterfragt.

Die Verantwortung des Einzelnen im Rahmen der Gesamtsituation soll dabei eine wichtige Rolle spielen. In dem Sinne wird sich Bausch den Fragen der Bürger stellen und während mehrerer öffentlicher Versammlungen (die erste ist am Mittwochabend um 19 Uhr im Echternacher Trifolion) versuchen, sensibilisierend zu wirken. Parallel können alle Interessierten eine ausführliche Broschüre unter presse@tp.etat.lu anfordern.

Modu 2.0 unterscheide sich vom Vorgänger u.a. durch präzises Zahlenmaterial, das mit der Luxmobil-2017-Studie gesammelt wurde (37.500 Teilnehmer). Diese verdeutlichte u.a., dass Autos auf dem Arbeitsweg lediglich mit durchschnittlich 1,2 Personen besetzt sind.

250.000 leere Plätze in Autos

Dies bedeute, dass 250.000 leere Plätze in den Autos, die sich hin zur Hauptstadt bewegen, frei sind. „Covoiturage“, also Mitfahrgelegenheiten, sind deshalb eine der Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass die hehren Ziele der Verkehrsplaner erreicht werden können.

Statt 69 Prozent aller Bewegungen im Auto, 17 Prozent in öffentlichen Verkehrsmitteln, 12 Prozent aller Bewegungen per pedes und nur 2 Prozent mit dem Fahrrad wird vom Ministerium ein anderer „Modal Split“ angestrebt. So soll der individuelle Berufsverkehr weitaus mehr Passagiere in den Fahrzeugen zählen (in jedem zweiten Auto sollen wenigstens zwei Menschen befördert werden); die Zahl der Radfahrer soll um 100 Prozent gesteigert werden, jene der Fußgänger um 50 Prozent. Statt bislang 19 Prozent, die auf öffentliche Transportmittel für den Arbeitsweg zurückgreifen, sollen dies 2025 22 Prozent sein.

Auch für den Schulweg sollen weniger Autos genutzt werden und der Minister regt in der Studie an, dass die Schule zwecks allgemeiner Entlastung des Spitzenverkehrs evtl. eine halbe Stunde später beginnen solle.

Der öffentliche Transport, der laut Konzept stärker genutzt werden soll, soll durch verschiedene Maßnahmen attraktiver gestaltet werden. So soll 2025 nur noch maximal ein Zug von hundert ausfallen (aktuell fährt einer von 40 nicht); die Verspätungen (mehr als sechs Minuten) sollen auf 25 Prozent aller Züge reduziert werden und die Busse sollen während der Hauptverkehrszeiten schneller als die Autos sein. 50 konkrete Maßnahmen hat das Ministerium zwecks Erreichen dieser Ziele festgehalten. Laufende Projekte sind zum Beispiel die Renovierung von zurzeit 17 Bahnhöfen, die zusätzliche Bereitstellung von 43 Prozent mehr Sitzplätzen in den Zügen und bis 2028 neun Züge pro Stunde, die Thionville mit Luxemburg-Stadt verbinden.

Das Modu-2.0.-Konzept begnügt sich nicht mit der Festlegung von Zielen bis 2025, sondern hat auch Ziele für 2035 festgelegt. Es genüge nicht, wie bislang mit Baustellen den Staus „hinterherzuarbeiten“, sondern vielmehr müssten die Voraussetzungen geschaffen werden, den Verkehr langfristig in den Griff zu bekommen. Hierzu gehören zum Beispiel auch das Projekt einer schnellen Tramverbindung Esch-Luxemburg (eine entsprechende Studie wird am 11. Juni vorgestellt) und der weitere Ausbau des bestehenden Straßenbahn-Systems.

Eine interessante wirtschaftliche Information gab Bausch am Dienstag am Rande: Die Kosten der Mobilität (alle Systeme zusammengerechnet) betragen jährlich 4,2 Milliarden Euro. 31 Prozent hiervon werden von der Allgemeinheit über die Staatskasse subventioniert.