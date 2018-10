Eine sportliche Frau öffnet die Tür. Sandy Hennes trägt ihre rotblonden Haare kurz – sie wirkt gesund, schlank und vor allen Dingen fit. Dass sie vor dreieinhalb Jahren einen Schlaganfall erlitten hat, ist ihr nicht anzusehen.

Den Satz: “Dir ist doch überhaupt nichts anzusehen!”, hört Sandy oft. Das sei das schlimmste an ihrer Krankheit: “Mir sieht keiner in den Kopf.” Manchmal wünscht sie sich, dass andere nur kurz das fühlen könnten, was sie empfindet – um verstanden zu werden. Vor ihrem Schlaganfall, wussten sie und ihr Ehemann Pascal Peters wenig über das unsichtbare Handicap. “Ich dachte immer, das passiert nur alten Menschen”, sagt Pascal. Er steht mit dieser Annahme vermutlich nicht alleine da.

Es ist der 11. April 2015: Sandy und Pascal treten ihre Hochzeitsreise an. Es soll ...