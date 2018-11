Die Menschheit befindet sich an einem Wendepunkt. In zehn Jahren soll es möglich sein, mit Geschäftsmodellen im Weltraum Geld zu verdienen. Privatunternehmen stehen in den Startlöchern, um im Wettlauf ins All die traditionellen staatlichen Akteure zu überholen.

„Im Jahr 1876 war das höchste Gebäude in Manhattan drei Stockwerke hoch“, blickte Jim Cantrell, CEO eines Raketen-Start-ups, zurück. Erst nachdem der absturzsichere Aufzug erfunden worden war, begann der Siegeszug der Wolkenkratzer. „Es ist also einer simplen Technologie zu verdanken, dass die Skyline von New York heute so weit in den Himmel ragt.“

Was der Aufzug für den Immobilienmarkt darstellte, sollen neue Raketensysteme für den Weltraumsektor werden: Sie sollen einer Industrie zu neuen Höhen verhelfen. Die Zeit scheint reif dafür zu sein: Immer mehr Start-ups arbeiten daran, den Weltraum zu erobern.

„Auch der Mond ist wieder ein groß...