Diabetes Typ 1 ist die seltenere Form der Zuckerkrankheit. Im Gegensatz zu Typ 2 lässt sie sich ausschließlich mit Insulininjektionen behandeln. Frank Ziegler lebt seit drei Jahren mit dieser Autoimmunerkrankung. Dank moderner Technologie beeinflusst die Krankheit seinen Alltag nur wenig.

Tageblatt: Wann und wie haben Sie herausgefunden, dass Sie an Diabetes leiden?

Zur Person Frank Ziegler ist 41 Jahre alt. Die Diagnose “Diabetes Typ 1” erhielt er vor drei Jahren. Obwohl die Autoimmunerkrankung zu 50 Prozent erblich bedingt ist, leidet keiner seiner Eltern daran. Der Vater und gelernte Mediengestalter hat sich inzwischen an den Alltag mit Diabetes gewöhnt. Moderne Technologie macht ihm das um einiges einfacher.

Frank Ziegler: Das war vor drei Jahren. Meine Symptome waren sehr typisch. Ich hätte eigentlich nur einen Satz auf Google eintippen müssen und wäre auf Diabetes gestoßen. Ich verlor extrem viel Gewicht, ohne dass ich meine Ernährung umgestellt habe, und hatte extremen Durst. Ich habe fünf bis sieben Liter Wasser am Tag getrunken und bin dementsprechend oft aufs Klo gegangen. Das ging drei bis vier Monate so. Damals habe ich tatsächlich nicht gegoogelt, sondern bin sofort zum Arzt gegangen. Der hat eine Blutanalyse verordnet. Dort war ich am Freitagmorgen. Die Resultate sollten eigentlich am Montag kommen. Meine Werte waren aber so beunruhigend, dass mir noch am Samstag mitgeteilt wurde, ich müsse sofort ins Krankenhaus.

Was wäre passiert, wenn Sie nicht ins Krankenhaus gefahren wären?

Mein Blutzuckerspiegel wäre unaufhörlich weiter gestiegen. Irgendwann wäre ich dann in ein Zuckerkoma gefallen. Es gibt keinen festgelegten Wert, bei dem das passiert, aber er muss schon sehr hoch sein. Ich hatte einen Wert über 400 Milligramm pro Deziliter. Normalerweise liegt dieser bei zwischen 80 und 140. Ich habe aber auch schon von Menschen gehört, die mit Werten von 700 mg/dl nicht umgekippt sind.

Was ist dann passiert?

Zuerst wurde ich beschimpft, weil der Arzt dachte, ich wüsste von meiner Zuckerkrankheit und hätte nicht aufgepasst. (lacht) Als er herausgefunden hat, dass ich zu dem Zeitpunkt völlig ahnungslos war, behielt er mich zwei Wochen im Krankenhaus – erstens, um meinen Blutzuckerspiegel wieder auf ein normales Niveau zu bekommen, und zweitens, damit ich eine Art ...