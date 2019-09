In Weiswampach geht es zurzeit hoch her. Erst plant die Gemeinde ein Ferienressort am Weiswampacher See, dann mobilisiert sich eine Bürgerinitiative dagegen. Die Diskussion kulminiert vor zwei Wochen in einem Referendum, in dem die Bürger sich mehrheitlich gegen das Ferienressort aussprechen. Doch das lässt Bürgermeister Henri Rinnen kalt. Er will die Pläne dennoch realisiert sehen. Sein zweiter Schöffe, Michel Deckenbrunnen, zieht deswegen jetzt Konsequenzen.

Es hat sich seit längerem angekündigt, nun ist es Realität. Schöffe Michel Deckenbrunnen hat seine Demission sowohl vom Schöffen- als auch vom Gemeinderat eingereicht. “Ich kann mich mit der Arbeitsweise unserer Gemeindeführung überhaupt nicht mehr identifizieren”, so Deckenbrunnen am Freitag gegenüber dem Tageblatt. “Transparenz und Dialog sind Fremdwörter, schriftliche oder mündliche Fragen an den Bürgermeister werden von diesem abgeschmettert, “normale” Diskussionen sind unmöglich, Entscheidungen werden zum Teil ohne Rücksprache mit dem Schöffen- und Ratskollegium getroffen, usw. Es macht weder Sinn noch Spaß, auf diese Art und Weise weiterzuarbeiten. Ich habe meine Demission vor einigen Tagen an das Innenministerium eingereicht. Sie wurde auch bereits angenommen.”

Die Gründe, die ihn zu diesem Schritt geführt hätten, seien mannigfaltig. Das Projekt des Ferienressorts, das der Bürgermeister allein mit der Unterschrift seines Ersten Schöffen Morn durchziehen will, und das Resultat des Referendums, das Rinnen absolut kalt lässt, sind die Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht hätten.

Es sei daran erinnert, dass nach den letzten Kommunalwahlen Rinnen und Deckenbrunnen ein Splitting-Abkommen getroffen hatten, dass Letzterer aufgrund der Wahlresultate im Jahr 2020 das Amt des Bürgermeisters von Rinnen übernehmen soll. “In der dritten Gemeinderatssitzung nach diesen Wahlen war ich bei einem Punkt nicht mit Bürgermeister Rinnen einverstanden, was ihn sofort zu der Aussage bewegte, er werde das Splitting- Abkommen nicht respektieren. So weit zur Vertrauenswürdigkeit unseres Bürgermeisters”, sagt Deckenbrunnen. Unbestätigten Informationen zufolge sollen derzeit auch verschiedene Gemeinderäte über einen Rücktritt nachdenken.