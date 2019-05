Blauer Himmel, ambitionierte Radfahrer auf Landstraßen und der Geruch von Bratwürsten: Es ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Ein Feiertag, den die meisten Bürger des Landes am liebsten im Freien verbringen. Ein Feiertag, der für die Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung als wichtigster Tag im Jahr gilt. Während sich der OGBL jedoch dazu entschlossen hat, das „Fest der Arbeit und der Kultur“ aus Respekt vor dem Tod des Altgroßherzogs Jean auf den 9. Mai zu verlegen, zog der LCGB sein Familienfest in Remich durch.

Geschätzt tausend LCGB-Militanten – darunter auch Politiker wie Frank Engel, das Ehepaar Wiseler, Marc Spautz, Gilles Roth (alle CSV) sowie Tilly Metz („déi gréng“) – folgten der Einladung der Gewerkschaft und hörten, wie LCGB-Präsident Patrick Dury den Tag der Arbeit zu Ehren Jeans im Zeichen des Gedenkens an den verstorbenen Monarchen gestaltete. Damit das auch jeder im Zelt an der Mosel verstand, wurde Durys Rede simultan auf sechs Bildschirme ins Französische übersetzt.

LCGB warnt vor Fremdenhass und Nationalismus

Wer sich dabei gedacht hatte, dass der Präsident des christlichen Gewerkschaftsbundes die Plattform nutzen würde, um auf die erfolgreichen Sozialwahlen zurückzublicken, wurde zunächst eines Besseren belehrt. Dury mahnte vor der populistischen und extremistischen Gefahr bei den bevorstehenden Europawahlen. Es sei inakzeptabel, dass 100 Jahre nach Ende des Ersten und 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs Fremdenhass und nationalistische Thesen wieder salonfähig seien.

Gerade Luxemburg habe von einem freien und friedfertigen Europa profitiert. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Die reiche luxemburgische Kultur sei maßgeblich durch den Einfluss von Migration geprägt worden.

Das sei eine Realität, vor der manche die Augen verschließen würden, wie auch die Frage des Ausländerwahlrechts zeige. Denn während Patronat und manche Politiker die geringe Wahlbeteiligung der Sozialwahlen von rund 30 Prozent beanstandeten und die Repräsentativität der Arbeitnehmerkammer infrage stellten, spielte Dury den Ball zurück.

Zu Beginn des Jahres lebten rund 614.000 Menschen in Luxemburg, allerdings waren nur 234.000 bei den Nationalwahlen im vergangenen Oktober wahlberechtigt: „Wie repräsentativ ist denn eigentlich unser Parlament? Wie demokratisch ist eigentlich das Fundament, auf dem unser Land steht?“, so die rhetorischen Fragen des LCGB-Präsidenten.

Der „neue“ LCGB

Dury forderte das Wahlrecht für alle Bewohner des Landes, unabhängig von der Nationalität. Denn es sei ein „handfester Skandal“, dass die Gesellschaft durch die Privilegien der luxemburgischen Staatsbürgerschaft gespalten würde. Mehr noch: Dury sprach von einer „Apartheid-Politik in diesem Land“, die durch nichts gerechtfertigt sei.

Und während sich Dury so langsam in Rage redete und die gewerkschaftlichen Schlager „Index“, „Arbeitszeitreduktion“ und „Tripartite“ anstimmte, wurde er lautstark von einer Vuvuzela unterstützt. Dass der Einsatz des Blasinstruments mitunter die Pointen des LCGB-Präsidenten vorwegnahm und dessen Dramaturgie zerstörte, schien niemanden an diesem 1. Mai in Remich zu stören.

Den Schluss hob sich der LCGB-Präsident für die Sozialwahlen auf. „Der 12. März war wahrlich ein historischer Tag für den LCGB“, so Durys selbstbewusste Analyse. Er sprach vom Beginn eines „neuen LCGB“ – einer Gewerkschaft, die bereit sei, mit allen Gewerkschaften zusammenzuarbeiten im Interesse der Arbeitnehmer, so die konzilianten Worte in Richtung OGBL, der größten Gewerkschaft des Landes. Ein Hauch von Einheitsgewerkschaft schwebte durch das Zelt.

Doch im nächsten Atemzug wurde dieses Gedankenschloss wieder zertrümmert. „Zu Esch ass ee lassmarschéiert, deen den LCGB wollt doutmaachen“, so Durys Finger in Richtung OGBL-Präsident André Roeltgen. Aber das sei nicht gelungen. Im Gegenteil: Kurz vor dem 100-jährigen Jubiliäum sei der christliche Gewerkschaftsbund so stark wie noch nie.