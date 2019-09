Der internationale Reiseanbieter Thomas Cook hat Insolvenz beantragt. We love to travel – Sales-Lentz Group, die Reisen beim Konzern buchte, reagiert auf die Meldung.

“We to love travel garantiert seinen Kunden eine umfassende Betreuung und einen fürsorglichen Service”, schreibt das luxemburgische Unternehmen in einer Pressemitteilung. Sowohl für Kunden, die bereits an ihrem Urlaubsort sind, als auch für jene, deren Abreise noch bevorsteht, würde die Agentur eine Lösung suchen.

Rund 30 Personen befanden sich im Ausland, als der Konkurs gemeldet wurde. Sie werden entweder zurück in ihr Herkunftsland geflugen oder es wird dafür gesorgt, dass sie den Rest ihres Urlaubs stressfrei verbringen können. Kunden, die noch nicht abgereist sind, bietet We love to travel an, entweder die bereits geleisteten Zahlungen zurückzuerstatten oder eine neue Reservierung für das gleiche Reiseziel vorzunehmen, jedoch bei einem anderen Anbieter.

Kunden im Ausland können sich über die Hotline, die rund um die Uhr erreichbar ist und deren Nummer in den Reisedokumenten zu finden ist, an We love to travel wenden.