Während die CSV weiter nach Fasson ringt, wird der Druck auf die Parteiführung zunehmend höherer. Nun erhält Spitzenkandidat Claude Wiseler ein “Watschn” aus Bayern.

Die CSV gibt sich nicht geschlagen. Sie hofft auf ein Scheitern der Koalitionsverhandlungen und wirbt für ein Bündnis mit der DP. In der Zwischenzeit mehrt sich dabei die Kritik an der Führungsriege. Nachdem aus den eigenen Reihen die ersten CSV-Mitglieder sich gegen die Spitze wenden und potentielle Kandidaten sich positionieren, erreicht nun auch Kritik von der Schwesterpartei aus Bayern die CSV.

In einem Bericht der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung heißt es: “Mit Blick auf die Wahlkampfführung stellt sich die Frage, ob die CSV sich nach fünf Jahren auf den Oppositionsbänken immer noch nicht in ihrer Rolle gefunden hat.” Ferner wird der Partei fehlender “Kampfgeist” und Angriffswille im Wahlkampf attestiert. “Der CSV gelang es nicht, ein bestimmtes Thema mit einem hohen Wiedererkennungs- und Kompetenzwert zu besetzen.”

Der “Bericht aus Luxemburg”, der dem “Tageblatt” vorliegt und auch an die Parteileitung der CSV verschickt wurde, geht im Übrigen von einem Gelingen der Koalitionsgespräche des Mitte-Links-Bündnisses aus. Der CSV bleibe nur der erneute Gang in die Opposition. Die Hanns-Seidel-Stiftung ist eine parteinahe Stiftung der CSU mit Sitz in München. Sie verfügt über 270 Mitarbeiter und ein Jahresbudget in Höhe von knapp 50 Mio. Euro.