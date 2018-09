Es ist ein Mythos, dass nur Kinder eine besondere psychische Widerstandskraft (Resilienz) entwickeln, die äußerst behütet aufwachsen, sagt der kanadische Forscher Dr. Michael Ungar. Er plädiert dafür, Kindern mehr zuzutrauen. Problemlösung und Krisenbewältigung im richtigen Ausmaß für jedes Alter dosiert, helfen Kindern dabei, zu Erwachsenen mit starken Persönlichkeiten zu werden, erklärte der Forscher unserer Redakteurin Daisy Schengen.

Tageblatt: Dr. Ungar, was ist “Resilienz”?

Dr. Michael Ungar: Aus Sicht unserer Forschung bedeutet Resilienz die Fähigkeit, die nötigen Mittel zu bekommen, die wir brauchen, um uns wohlzufühlen, im Sinne von psychischer Gesundheit. Dies setzt eine gewisse “Verhandlungsarbeit” voraus, um diese Ressourcen aus unserem Umfeld zu bekommen und sie wertschätzen zu lernen.

Oder anders erklärt: Früher glaubte die Forschung, dass Resilienz eine innere Charaktereigenschaft ist, über die man verfügt oder nicht. Heute versteht die Wissenschaft unter Resilienz einen Prozess, in dem wir die Möglichkeiten wahrnehmen, die uns unsere Umgebung, Familie, Schule bieten, um uns wohlzufühlen und erfolgreich zu sein.

Wann fällt der Startschuss von diesem Prozess? Als Baby, Kind oder im Erwachsenenalter?

Eigentlich tritt Resilienz in jedem Alter in unterschiedlicher Form auf. Als Baby richtet sie sich nach den Systemen, die uns zu diesem Zeitpunkt umgeben. Wenn Mutter und Vater eine stabile psychische Gesundheit aufweisen, in geordneten Verhältnissen leben (Haus, Job, keine häusliche Gewalt usw.), bedeutet das mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass auch das Baby diese Resilienz vermittelt bekommt. Sogar dann, wenn das Kind eine Behinderung oder ein Trauma erlebt hat.

Wir glauben, dass je jünger das Kind ist, desto wichtiger das Umfeld für die Entwicklung dieses Prozesses in jedem von uns ist. Sodass wir nun nicht nur über die Resilienz von einer Person, sondern über die Resilienz der Familie, der Schule, des gesamten Umfeldes sprechen müssen.

Sie sind Gastredner auf der Konferenz der “Fondation SOS Kinderdorf” über Traumapädagogik. Der Fokus Ihrer Arbeit liegt auf der Begleitung und Betreuung traumatisierter Kinder. Was können Fachleute und Eltern tun, um Resilienz auszubilden und zu stärken?

Genau dieser Fragestellung gehen wir in ...