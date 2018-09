Der Autor Donald Robertson ist Mitbegründer der “Stoiker- Woche”. Wir unterhielten uns mit ihm über die Philosophie, die schon bei den Römern und Griechen beliebt war und sogar den römischen Kaiser Marcus Aurelius zu überzeugen wusste.

Einführung: Die Stoiker früher und heute

Der Überlieferung nach wurde die Schule des Stoizismus um 300 v. Chr. von Zenon von Kition begründet. Bei einer Geschäftsreise soll das Schiff des reichen Händlers gekentert sein, sodass er mittellos in Athen strandete. Dort stieß er auf eine Schrift über den Philosophen Sokrates, die ihn so begeisterte, dass er sich erkundigte, wo er diese “Philosophen” treffen kann. Er wurde an den Zyniker Krates von Theben verwiesen, der damals in Athen lehrte. Einige Jahre später begründete Zenon seine eigene Schule. Die Stoiker trafen sich in der “stoa poikile” (dt.: bemalte Säulenhalle), die der Philosophie später ihren Namen geben sollte.

Die Stoiker glauben, dass der Mensch auf viele Dinge, die ihn umgeben, keinen oder nur sehr begrenzten Einfluss hat. Dazu zählen etwa das Verhalten anderer Menschen, das eigene Ansehen, der Besitz und sogar der eigene Körper. Einen Einfluss haben die Menschen auf ihre eigenen Gedanken und ihr eigenes Handeln. Die Stoiker versuchen, sich von den Widrigkeiten der Welt nicht negativ beeinflussen zu lassen und sich selbst durch die Praxis ihrer vier Tugenden zu vervollkommnen: Weisheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Mut. Mit diesen Tugenden wollen sie den Problemen des Lebens begegnen.

Heute versteht man unter einem Stoiker eine Person, die immer ruhig ist und sich durch nichts aus der Fassung bringen lässt. Stoikern wird deshalb oft fälschlicherweise ...