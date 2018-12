Die Österreicher haben ihn geliebt. Wegen seiner ruhigen Art. Wegen seiner typisch österreichischen Herzlichkeit. Zweimal wurde Heinz Fischer zum Bundespräsidenten gewählt. 2016 trat der Sozialdemokrat aus der aktiven Politik zurück, und in Österreich fingen die Turbulenzen an. Erst folgte ein ruppig geführter Präsidentschaftswahlkampf, dann eine neue Regierung mit rechtsextremer Beteiligung. Ein Gespräch über sein Land, Europa, die Sozialdemokratie – und über Jean Asselborn.

Tageblatt: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat kürzlich im österreichischen Nachrichtenmagazin “Profil” heftige Kritik an Österreich und seiner Ratspräsidentschaft geübt. Können Sie das nachvollziehen? Und was macht das mit Ihnen als ehemaligen Bundespräsidenten, wenn Ihr Land international derart in der Kritik steht?

Heinz Fischer: Europa ist für mich eine große Familie und man darf in einer Familie auch Dinge aussprechen, die Kritik beinhalten. Ich betrachte Jean Asselborn als einen Freund mit großer Erfahrung und daher bin ich auch bereit, seine Kritik ernst zu ...