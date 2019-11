Das Winterfest im Escher Tierpark auf dem Galgenberg erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Man hält am bewährten Konzept fest, ergänzt es aber kontinuierlich mit neuen Attraktionen. So gab es in diesem Jahr erstmals eine kleine, 7,5 x 7,5 Meter große Eislaufbahn im Picknickraum des Bauernhofs.

Von unserem Korrespondenten Paul Huybrechts

Sowohl das Schlittschuhlaufen als auch das Ausleihen von Schlittschuhen sind kostenlos. Bei der Piste handelt es sich um eine Kunststoff-Piste, die demnach nicht gekühlt werden muss. Lediglich regelmäßiges Absaugen und die wöchentliche Pflege mit einem Spezialprodukt sind erforderlich, um die Piste in Schuss zu halten.

Die Eislaufbahn bleibt bis zum 3. Januar in Betrieb und ist an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An schulfreien Nachmittagen kann man von 14 bis 18 Uhr übers „Eis“ gleiten. Während der Schulferien ist sie wiederum täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der „Galgebus“ bringt indes Besucher täglich von 11:30 bis 18:30 im 30-Minuten-Takt zum Tierpark.

Mützenbaum für Flüchtlinge

Ebenfalls neu in diesem Jahr ist der „Mützenbaum“, wo Kopfbedeckungen mit einer Karte, auf der man Wünsche an den kommenden Eigner verfassen konnte, an einem Weihnachtsbaum aufgehängt werden. Die gesammelten Mützen werden anschließend an Kinder aus luxemburgischen Flüchtlingsheimen verschenkt.

Das Winterfest bietet neben Geschichtenerzählungen die einmalige Gelegenheit, einen Einblick in die Arbeit der Tierpfleger zu bekommen. Sie warteten mit vielen interessanten Details auf, und begeistern damit besonders die jüngeren Besucher. Auch für die Erwachsenen gibt es allerlei interessante Informationen: Mike Duarte vom „Déierepark“ erläuterte beispielsweise die Entstehung des Escher Honigs, den die 13 Bienenvölker auf dem Escher Galgenberg sammeln.

Die beiden kleinsten Ponys des Tierparks, Shelty und Sina, schafften es im Handumdrehen in die Herzen der Kinder. Eine Kutschenfahrt durch den Tierpark oder die Beförderung mittels Pferdekutsche zum Parkplatz war eine weitere, gerne genutzte Attraktion. Kulinarisch blieben sowohl für Kinder als auch für Erwachsene wohl kaum Wünsche offen. Neben Suppen und Kuchen konnte man Stockbrot im Feuer backen oder eine Portion Schneeflocken (gegrillte Marshmallows) genießen. Stände mit selbstgemachtem Kunsthandwerk, Kerzen, Schmuck, Karten und Büchern vervollständigten das Angebot. Der Streichelpfad „Heemelwee“ hatte am Wochenende des Winterfestes jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.