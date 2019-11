Seit den 1980er Jahren hat sich der Zustand des luxemburgischen Waldes stetig verschlechtert. Der jüngste Waldbericht der Naturverwaltung offenbart nun jedoch eine nie dagewesene Dramatik: Innerhalb von nur einem Jahr stieg der Anteil an schwer geschädigten oder toten Bäumen von 31 auf 50 Prozent; der Anteil der gesunden sank dagegen seit 2018 von 32 auf 13,4 Prozent.

Sieht man bald vor lauter kranken Bäumen den Wald nicht mehr? Diese Frage muss man sich angesichts des jüngsten Waldberichts stellen. In den 1980er Jahren war das Waldsterben „das“ Thema der Umweltbewegung. In Luxemburg gab es damals sogar die Kampagne „80/100 fir de Bësch“, die ein langsameres Fahren im Interesse des Waldes forderte. Dann verschwand das Thema jahrzehntelang von den politischen Prioritätenlisten und aus der Öffentlichkeit. Auch wenn der Wald beständig kranker wurde, war er nur bei großen Schäden infolge von Stürmen wieder ein Thema. Inzwischen ist die Situation kritisch. Zu schaffen machen den Bäumen die Umweltverschmutzung und das Klima.



Zwei Zahlen aus dem Anfang November veröffentlichten Waldbericht der Naturverwaltung verdeutlichen den Ernst der Lage: Wurden 1984 noch 80 Prozent des Waldbestandes als gesund (Schadstufe 0) eingestuft, so sank dieser Wert innerhalb von 35 Jahren auf ganze 13,4 Prozent. Galten damals nur 3,5 Prozent des Bestandes als tot oder schwer beschädigt, so ist es mittlerweile die Hälfte des Waldes.

Jedes Jahr im Sommer machen Beamte der Naturverwaltung eine Bestandsaufnahme in unseren Wäldern; dieses Jahr untersuchten sie 1.176 Bäume. Observierungspunkte sind die Baumkronen, die Farbe der Blätter und Nadeln sowie der Schädlingsbefall. Der Anteil an nicht geschädigten Bäumen fiel innerhalb nur eines Jahres von 32 auf 13,4 Prozent. Die Hälfte der Bäume in unseren Wäldern gilt als schwer beschädigt; im Vorjahr war es „nur“ ein Drittel. Obwohl der Gesundheitszustand je nach Baumart verschieden ist, leiden sowohl Laub- und Nadelbäume als auch die Lohhecken an einem Qualitätsverlust. Sind unter den Buchen nur noch 3,4 Prozent als gesund zu bezeichnen, sind es unter den Nadelbäumen immerhin noch 34 Prozent. Fast 65 Prozent der Buchen sind extrem geschädigt oder sogar abgestorben. Noch dramatischer ist der Zustand der Eichen, von denen nur noch 2,8 Prozent ohne jeglichen Schaden sind.

Extreme Trockenperioden

Während in den vergangenen drei Jahrzehnten die Lage teilweise stabil war oder sich nur langsam verschlechterte, zeigen alle Baumarten eine dramatische Verschlechterung in den vorigen zwei Jahren. Schuld daran sind die langen Dürreperioden von 2018 und 2019, schreibt die Naturverwaltung. Teilweise werfen die Bäume schon im Sommer ihre Blätter ab. Dies ist eine Schutzfunktion: Sie verringern die Fläche, durch die sie mit der Umwelt in Kontakt sind. So verlieren sie weniger Feuchtigkeit und nehmen weniger Schadstoffe auf. Langfristig schwächt dieser Schutzmechanismus allerdings die Bäume gegenüber Parasitenbefall. Ein Beispiel hierfür sind die Fichten, die unter starkem Borkenkäferbefall leiden.

Staatliche Hilfen für Waldbesitzer

Das Programm „Klima-Bonus“, das kürzlich von Umweltministerin Carole Dieschbourg vorgestellt wurde, soll eine nachhaltige Forstwirtschaft unterstützen. Das Programm umfasst drei Bereiche: Beratungsstellen, Fortbildungsmaßnahmen und technische Hilfe für private Waldbesitzer sollen ausgebaut werden. Durch die Zerstörung eines großen Teils des Fichtenbestandes durch Borkenkäfer ist eine starke Aufforstung notwendig geworden. Dabei müsse aber die richtige Wahl getroffen werden, welche Bäume gepflanzt werden, da jede Art ihr spezifisches Anpassungsvermögen an Klimaveränderungen besitzt. Die Umgestaltung der Monofichtenkulturen in Mischwälder gilt als eine der Hauptmaßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.

Ein wichtiger Punkt für die privaten Waldbesitzer ist die geplante Anpassung der staatlichen Beihilfen. Ziel ist eine hundertprozentige Kostenübernahme durch den Staat der notwendigen Forstarbeiten ab dieser Pflanzsaison. Laut Martine Neuberg, Chefin des „Service des forêts“ der Naturverwaltung, ist eine entsprechende großherzogliche Verordnung bereits auf dem Instanzenweg.