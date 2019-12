Luxemburg hat seine Pflicht getan, nicht mehr, nicht weniger, und 50 Menschen aus Afrika Asyl gegeben. Vor zwei Jahren hatte die Europäische Union die Aufnahme von 50.000 Menschen angekündigt. Davor sollten die Vereinten Nationen Menschen aus den Horrorcamps in Libyen in den Nachbarstaat Niger bringen, sie dort betreuen und feststellen, wer Anrecht auf ein Leben in Europa hat und wer nicht. Auf der Gegenseite sollten Staaten, nach erneuter Prüfung durch die eigenen Behörden, eine gewisse Zahl der zumeist aus Eritrea, Sudan oder Somalia stammenden Menschen aufnehmen. Luxemburg hat seine Pflicht getan. Auf den letzten Drücker übrigens, die vereinbarte Frist war bereits im Oktober abgelaufen.

Das Resettlement-Programm ist zu begrüßen, da es einen Weg zur legalen Migration bietet und damit der Ansatz einer Politik ist, sich gemeinsam den Herausforderungen der Zeit zu stellen. Ein humanitärer Akt ist es aber nicht – kann es nicht sein angesichts einer immer strengeren EU-Grenzpolitik sowie den Augen-zu-und-durch-Abkommen mit Drittstaaten wie Marokko, Libyen oder der Türkei.

Das Beispiel Libyen führt die Absurdität der Situation vor Augen. Erst der Versuch, illegal über Libyen nach Europa zu gelangen, hat diesen Menschen schlussendlich die Tür zur legalen Einreise geöffnet. Dabei finanziert die EU die Schließung der libyschen Küste, indem sie die libysche „Küstenwache“ dafür bezahlt, Asylsuchende auf dem Weg nach Europa von ihren Booten zurück nach Libyen zu bringen. Ist der erste Fuß wieder an Land gesetzt, wird die „Küstenwache“ zur Miliz und der Flüchtling ihre Ware, frei zur Versklavung, Vergewaltigung oder bloß zur ebenso rassistischen wie sadistischen Triebbefriedigung – der Rassismus von Nordafrikanern gegenüber Schwarzafrikanern ist berüchtigt.

Es sind die vier Milizen, darunter eine radikal islamistische, die in der Hauptstadt Tripolis den von der internationalen Gemeinschaft anerkannten Regierungschef des Landes verteidigen – um so ihre illegalen Geschäfte gedeihen zu lassen. Die EU und ihren Partner in Libyen vereint das Malheur, nur einen Winkel im Westen des Wüstenstaates zu „kontrollieren“; das Sagen haben hier die genannten Milizen.

Verteidigt werden muss Tripolis, da die Armee/Miliz einer anderen Regierung bis kurz vor die Stadt vorgerückt ist. Auch wenn er lokal begrenzt ist, wütet in Libyen im Jahr acht nach Gaddafi ein Krieg, in dem, vereinfacht gesagt, der Osten des seit jeher stark nach Regionen getrennten Landes gegen den Westen kämpft. Dieser Bürgerkrieg wird immer mehr zum Stellvertreterkrieg, mittendrin die Europäer – auf beiden Seiten.

Offiziell wird der Westen unterstützt, besonders von Italien, während Frankreich sich auf die Seite der Truppen aus dem Osten geschlagen hat. Weitere Akteure sind Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten im Team Osten sowie die Türkei und Katar im Team Westen. Libyen wurde so während der vergangenen Monate auch noch zum Experimentierfeld im Kampf mit Billig-Killerdrohnen aus der Türkei und China.

Mittendrin befinden sich die tausenden Asylsuchenden, die nicht nur erbärmlichst in Lagern zusammengefercht werden, sondern den Milizen aus dem Westen auch als menschliche Schutzschilde dienen müssen. Im Juli wurde eines dieser Lager aus der Luft getroffen, wahrscheinlich von einem Kampfjet der Emirate, mehr als 50 Menschen starben.

Das ist die geopolitische Anarchie, aus der die Menschen herausgeholt wurden, die jetzt in der Millebaach sitzen. Außenminister Jean Asselborn hat sie vergangene Woche besucht und ein Foto veröffentlicht. In den allermeisten Gesichtern hat sich der Schrecken Libyens eingemeißelt. Diese Menschen haben die Hölle durchlebt, ihre Blicke sind Zeuge davon. Es ist ein sehr trauriges, sehr menschliches Bild.

Die ADR hat das Foto genommen, um rassistische Stimmung zu verbreiten. Das zeigt zweierlei. Erstens, dass diese Partei offensichtlich gedanklich unfähig ist, irgendeinen Zusammenhang zu verstehen. Und zweitens, dass sie sich für nichts mehr zu schade ist und mittlerweile die Klaviatur einer AfD spielt, um rechtsextremes Gedankengut salonfähig zu machen. Die ADR hat ihr wahres Gesicht gezeigt, es ist eine hässliche Fratze, in der sich keine Schrecken eingemeißelt haben, sondern Missgunst, Dummheit und Rassismus.

