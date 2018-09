Die Wahlslogans der Parteien mögen den einen oder anderen Unentschiedenen beeinflussen. Eine Analyse der einzelnen auf einige Worte reduzierten Hauptaussagen ist somit eine recht interessante Übung. Eigentlich sind die Slogans aber auch eine undankbare Aufgabe für die Autoren, so Sprachwissenschaftler Dr. Christoph Purschke (Unité de recherche IPSE – Identités, Politiques, Sociétés, Espaces, Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft, Université du Luxembourg), der die Aussagen der Parteien für uns analysierte. Nachfolgend seine Überlegungen.

“Mich interessieren vor allem die Slogans der (größeren) Parteien als Stellvertreter für die Kampagnen, auch weil sie aus linguistischer Sicht interessant sind. Wahlslogans sind nämlich so etwas wie die Königsdisziplin der politischen Kommunikation, das zeigen die wenigen Beispiele für gelungene Slogans, die häufig direkt zu Ikonen werden (man denke etwa an das “Yes we can” der Obama-Kampagne).

Allerdings sind Wahlslogans auch eine sehr undankbare Disziplin: Man muss versuchen, ein komplettes Parteiprogramm, einen darin enthaltenen Gesellschaftsentwurf und ein Versprechen, wie man beides zusammenbringen möchte, in eine kurze und griffige Formel zu bringen, die aktuelle Debatten im Land aufgreift und dabei noch frisch und zeitgeistig klingt. Das kann eigentlich nur scheitern. Auch deshalb werden die Slogans dann mitunter durch zusätzliche Schlagwörter ergänzt, die den groben ideologischen Horizont der Partei abstecken sollen, wie bei “déi gréng” oder der CSV.

Mehrsprachigkeit und nationale Identität

Generell merkt man den Kampagnen aller Parteien an, dass und wie sehr die Debatte über Mehrsprachigkeit und nationale Identität die Parteien offensichtlich unter Zugzwang setzt.

Das zeigt sich auch in den Slogans, recht offen z.B. bei der liberalen DP, die thematisch vor allem die Identitätskarte spielt (“Zukunft op Lëtzebuergesch”), aber auch etwa bei “déi gréng”, die sich die Liebe zum Land auf die Fahnen schreiben (“Well mer eist Land gär hunn”). Auffällig ist zudem, dass die Slogans vieler Parteien daraufhin konzipiert sind, sowohl für sich stehen zu können als auch als Dreh- und Angelpunkt für thematische Weiterführungen auf Plakaten und ...