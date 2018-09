Eigentlich sollen Wahlplakate die Menschen über die Positionen der Parteien informieren. Diese Funktion erfüllen sie mittlerweile nicht mehr. Trotzdem sind sie noch immer ein wichtiger Bestandteil des Wahlkampfes. Ein Meinungsbeitrag.

Wer in Luxemburg von A nach B fährt kommt seit diesem Wochenende nicht mehr um Etienne Schneiders Konterfei, dem ominösen Plan der CSV und die luxemburgische Zukunft der DP herum. Die Wahlplakate sind da und der Wahlkampf ist damit offiziell eingeläutet. Wer sich noch nicht aus dem Haus getraut hat und seit Freitagmorgen mit seiner Nase in seinem Bildschirm steckt, kam trotzdem nicht daran vorbei. In den sozialen Medien profilierten sich die Politiker fleißig “bei der Arbeit”. Wer gewählt werden will muss kleben. Und dabei am besten gesehen werden.

So zum Beispiel Premierminister Xavier Bettel. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie er versucht, ein Poster an eine Tafel anzubringen. Genau wie Familienministerin und DP-Parteipräsidentin Corinne Cahen ist er zu klein, um an die oberen Ecken zu kommen. Das Video wurde in den sozialen Medien fast 20.000 Mal gesehen und die Kommentare drehten sich nicht um den Inhalt des Plakates, sondern darum, wie sympathisch der Premierminister doch wirkt.

#dp2018 Lëscht6 jidderee kann eng Hand mat upaken 😊XB pic.twitter.com/WzP3Uas18y — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 7, 2018

Der eigentliche Sinn eines Plakates ist es, die Menschen auf etwas aufmerksam zu machen. Sei es ein Dorffest, ein Konzert oder eben eine politische Partei. Diese Funktion hat das Plakat vor allem im politischen Bereich mittlerweile durch die sozialen Medien verloren. Wer die Spitzenkandidaten und überhaupt die Kandidaten sind, ist schon lange bekannt. Auch die Slogans geistern schon einige Monate durch die sozialen Medien, wurden kommentiert und durchdiskutiert.

Trotzdem bewegt der Startschuss die Gemüter. Für einige Politiker wird der Akt sogar zur Schlammschlacht. In den sozialen Medien wird dem politischen Gegner vorgeworfen, mit seinem Plakat die Sicht der Autofahrer zu stören. Oder aber es werden Plakate einer anderen Partei einfach entfernt, damit man sein eigenes aufstellen kann. Schnurrbärte sind bisher – noch – keine gemeldet worden.

Léif ⁦@deigreng⁩ oder ⁦@adr_lu⁩ ass faire Walkampf enger anerer Partei hirt Plakat eweschzehuelen an propper emzeléeën? pic.twitter.com/KBSOpVrO2J — Sven Clement (@svnee) September 9, 2018

Für ordentlich Wirbel hat die ADR gesorgt. Ein Gleichheitszeichen, das wie die Farben der luxemburgischen Fahne aussehen sollte, war verkehrt herum. Statt rot-weiß-blau war die Flagge plötzlich blau-weiß-rot. Ein Umstand, den die Nutzer in den sozialen Medien ausgerechnet der Partei, die sich mit Sprachen- und Identitätsfragen profilieren will, nicht wirklich verzeihen wollten. Die Kritik entbrannte nicht, weil so viele Leute das Plakat gesehen hatten, sondern weil das Bild der Flagge sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien verbreitete.

Die ganzen Diskussionen zeigen, dass die Plakate etwas Folkloristisches haben. Obwohl sie ihre eigentliche Funktion nicht mehr erfüllen, messen sowohl die Parteien als auch die Wähler ihnen noch eine bestimmte Bedeutung bei.

Sie sind auch eine Möglichkeit, den Wahlkampf, der sich bisher vor allem in der medialen und damit abstrakten Blase abspielte, in der Realität und in den Alltag vieler Menschen einbrechen zu lassen. Wer nun jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit und jeden Abend auf seinem Weg nach Hause an den Gesichtern der Politiker vorbeifährt, wird nicht so schnell vergessen, dass in einem Monat Parlamentswahlen stattfinden. Das wird möglicherweise den einen oder anderen dazu bewegen, sich mit diesen Menschen, die ihn tagein, tagaus anlächeln, auseinanderzusetzen.